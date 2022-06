L’attente autour du State of Play de God of War Ragnarok arrive à son terme. Une source très fiable confirme des nouvelles pour très bientôt, d’ici la fin du mois.

C’était l’un des grands absents du Summer Game Fest 2022. God of War Ragnarok était pressenti pour faire une apparition et éventuellement révéler sa date de sortie, mais l’exclusivité PlayStation se fait encore attendre. Plus pour très longtemps visiblement.

Le compte Twitter « The Snitch » fait encore des siennes. L’insider avait révélé de nombreuses annonces estivales à l’avance, à l’instar de la date de sortie de The Last of Us Remake, Crisis Core Remake ou le passage en free-to-play d’Overwatch 2. Et maintenant, cette source désormais fiable tease l’arrivée imminente d’un State of Play de Ragnarok, qui annoncera probablement sa sortie.

Comme d’habitude, le leaker reste évasif, accompagnant son tweet d’un simple gif de Kratos accompagné du chiffre 11110, qui serait le nombre binaire de 30. Il est donc tout à fait probable que la date de sortie de God of War Ragnarok soit annoncée le 30 juin 2022 lors d’un événement dédié. En tout cas, l’insider n’est pas le seul à y aller de son teasing. Cory Barlog, producteur du jeu, a en effet lui aussi publié plusieurs tweets laissant entendre que nous aurons des nouvelles très prochainement. Les dernières rumeurs tablaient surtout pour une sortie non pas d'ici la fin septembre mais en novembre. Nous devrions avoir le fin mot de l'histoire d'ici quelques jours seulement. Patience donc.