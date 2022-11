La cérémonie des Game Awards 2022 se déroulera le 8 décembre prochain mais certains, comme le Time, ont fait leur propre liste des meilleurs jeux de l'année. God of War Ragnarok est le numéro 1 parmi dix prétendants d'un classement clairement étonnant.

God of War Ragnarok élu Jeu de l'année 2022 par le Time

Véritable machine de guerre qui devance les autres exclus PS5 et PS4, God of War Ragnarok vient de décrocher son premier GOTY 2022. Le prix ultime qui récompense le meilleur jeu de l'année, ici décerné par le prestigieux magazine américain Time. Un couronnement plutôt attendu au regard des critiques de la presse spécialisé et des joueurs mais le reste de leur classement, en revanche, a de quoi surprendre.

En effet Elden Ring, le principal concurrent voire le seul à pouvoir tenir tête à God of War Ragnarok, n'est même pas dans le top 3 des meilleurs jeux de l'année pour le Time. Le petit bijou de FromSoftware se fait éjecter sans vergogne par... The Quarry !

Dans le reste du classement, on retrouve d'autres titres qui ont marqué 2022 tels que Stray, The Last of Us Part 1 mais aussi, et c'est là encore assez étonnant, Shadows of Rose. Le DLC narratif de Resident Evil Village.