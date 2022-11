Quelques jours seulement après la parution de son patch 2.03, God of War Ragnarok se met une nouvelle fois à jour et fixe un problème touchant à la difficulté.

Alors que God of War Ragnarok cartonne, Santa Monica le bichonne en prenant en compte le retour des joueurs. Plusieurs utilisateurs avaient en effet remonté le fait qu’ils ne pouvaient pas changer de difficulté en cours de partie. Beaucoup se sont en effet brûlé les ailes en essayant de lancer le jeu dans ses difficultés supérieures et auraient rapidement déchanté.

Manque de bol, un bug pouvait empêcher certains joueurs de changer de difficulté en cours de partie, les obligeant alors à continuer en se serrant les dents ou à recommencer une partie dans un mode plus facile. Toutefois, Santa Monica a rapidement cerné le problème et a déployé un patch pour corriger le problème. Sachez donc que depuis le 23 novembre, il est désormais possible de changer de difficulté à la volée sans aucun problème cette fois.

De plus, le patch 2.04 de God of War Ragnarok corrige un bug qui pouvait faire crasher le jeu des joueurs lorsqu'ils ouvraient le menu des armes. Un plantage gênant, bien que rare, qui n'est désormais plus d'actualité.

Deux nouveau correctif donc, qui viennent s'ajouter aux précédents déployés avec le patch 2.03. Ce dernier en revanche, corrigeait des problèmes liés à la progression et tout un tas de petits soucis ici et là.

God of War Ragnarok : notes de patch 2.04 sur PS5 et PS4

Général

Correction d'un cas où certains joueurs ne pouvaient pas changer le niveau de difficulté dans le jeu.

Stabilité et performances