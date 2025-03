God of War Ragnarok vous gâte pour les 20 ans de la licence. Profitez de la nouvelle mise à jour pour rhabiller Kratos et ses compagnons avec classe... surtout si vous êtes fans des premiers opus !

Cela fait déjà 20 ans que Santa Monica Studio nous régale avec la saga God of War ! Ou, « les » sagas devrait-on dire. Après la trilogie grecque, les équipes sont parvenues à renouveler la licence avec le soft-reboot de 2018. Un deuxième opus dans les contrées nordiques qu'il nous présentait a depuis vu le jour. Il s'agit du bon God of War Ragnarok, qui se met justement aux couleurs des premiers épisodes dès aujourd'hui.

God of War Ragnarok embarque pour l'Odyssée noire

PlayStation n'allait pas laisser passer cet anniversaire ! Les 20 ans des épopées de Kratos, ça se fête. Alors, plusieurs surprises ont été dévoilées pour les fans. Il y a bien sûr ce collector sublime qui retrace l'histoire de la licence. Mais, les joueuses et les joueurs aiment avoir du contenu directement pour leur jeu. C'est pourquoi le studio a décidé de vous proposer des skins-cadeaux pour God of War Ragnarok.

La semaine dernière, les équipes de Santa Monica Studio annonçaient l'arrivée de la collection « Black Odyssée » pour habiller vos personnages et vos armes dans God of War Ragnarok. Il s'agit d'un hommage au nom de code du tout premier jeu de la licence, qui a également donné lieu à une apparence spéciale de Kratos dans GoW 2.

© Santa Monica Studios / SIE.

Que vous jouiez sur PC, PS4 ou PS5, installez la nouvelle mise à jour pour profiter des nouveaux skins exclusifs pour God of War Ragnarök. Ainsi, vous pourrez parer Kratos, Atreus, Freya et vos armes favorites de noir et de doré. En attendant la grosse annonce du 22 mars, ce sont 14 apparences différentes qui vous sont offertes, sans compter les accessoires assortis :

Apparence Odyssée noire pour Kratos

Ensemble d’armure Odyssée noire pour Kratos (plastron Odyssée noire, brassards Odyssée noire et ceinture Odyssée noire)

Vêtement Odyssée noire pour Atreus

Robe de sorcière Odyssée noire pour Freya

Hache Léviathan Odyssée noire (apparence) et pommeau Odyssée noire (accessoire)

Lames du Chaos Odyssée noire (apparence) et manches Odyssée noire (accessoire)

Lance Draupnir Odyssée noire (apparence) et talon Odyssée noire (accessoire)

Bouclier du gardien, Intrépide, Mur de pierre, d’étoile brisée, offensif et Aspis spartiate Odyssée noire (apparence)

Rönd Odyssée noire