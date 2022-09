God of War Ragnarok sera un poids lourd sur PS5 et PS4, c’est confirmé. Sans surprise, il va falloir faire beaucoup de place sur votre console pour installer le jeu.

La sortie de God of War Ragnarok approche à grands pas. Dire que les fans attendent impatiemment cette exclusivité PlayStation serait un doux euphémisme. Un jeu qui va prendre de la place sur vos consoles le jour J. Et on a déjà une idée de son poids.

Le poids de God of War Ragnarok dévoilé

Il va falloir faire de la place sur vos PS5 et PS4 pour accueillir Kratos et Atreus. Le compte PlayStation Game Size, qui épluche le PS Store, a mis la main sur une donnée qui va en intéresser certains. Le poids de God of War Ragnarok sur la console ancienne génération est connu. Ce sera donc un gros bébé de 90,6 Go, contre 45 Go pour l’opus précédent. Le jeu sera donc encore plus imposant à la hauteur des ambitions de Santa Monica Studio.

Comme la personne à l’origine de cette page, cette donnée pourrait être amenée à changer puisqu’il y a parfois un petit écart. D’autant que le chiffre pourrait ne pas inclure le désormais inévitable patch day one de God of War Ragnarok. La version PS5 pourrait de son côté être encore plus lourde. Dans tous les cas, cela donne une petite idée de la place qu’il faudra faire sur sa console. On rappelle que God of War Ragnarok sera disponible le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4.