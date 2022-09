God of War Ragnarok ne veut laisser personne de côté et sera plus accessible que son prédécesseur. Certains des options prévues à cet effet ont été révélées à travers une courte vidéo.

De plus en plus d'exclusivités en provenance des PlayStation Studios font en sorte d'être accessibles au plus de monde possible. The Last of Us Part 1 est d'ailleurs un exemple pour les personnes en situation de handicap et God of War Ragnarok va suivre cet exemple.

God of War Ragnarok fait le point sur ses options d'accessibilité

God of War Ragnarok sera une suite plus accessible et comportera une soixantaine d'options d'accessibilité pour les personnes handicapées. Nos confrères de Game Informer, qui ont déjà couvert le nouveau système de combat et le level deisgn avec un lieu inédit très attendu, se sont penchés sur cet aspect.

Pour Mila Pavlin, principale conceptrice de l'interface utilisateur, l'important était que tout le monde puisse terminer le jeu en conservant tout de même un équilibre entre l'intensité procurée par le titre et le fait de surmonter les défis proposés de manière constructive. Elle a donc fait appel à un large éventail de consultants et de testeurs, dont des vétérans et joueurs aveugles, pour modeler cette aventure atour de quatre piliers d'accessibilité. La vision, l'audition, les capacités motrices et les fonctions cognitives.

On le voit dans la vidéo, une cloche peut par exemple sonner plus longtemps pour laisser le temps d'agir à un joueur qui aurait un handicap et ainsi compléter ce puzzle environnemental. Dans le même registre, plusieurs actions difficilement exécutables pour certaines personnes seront maintenant disponibles sur le touchpad de la DualSense. C'est le cas de la Rage de Sparte, du demi-tour rapide ou du coup avec le bouclier. Cette partie tactile de la manette PS5 peut même servir pour orienter la caméra directement sur l'objectif.

Une progression encore possible

Malgré la pléthore d'options d'accessibilité - qui brasse très large avec un mode de contraste élevé, la réattribution des touches, des indices audio et haptiques etc. (voire le PS Blog) - Mila Pavlin pense qu'il est possible d'aller encore plus loin.

Plus de 60 options d'accessibilité, c'est considérable. Je pense toujours que nous pouvons mieux faire. Je crois que nous pouvons aller plus loin. Mais honnêtement, je pense que les gens seront heureux de voir le nombre de joueurs supplémentaires qui pourront jouer au jeu. Et si je peux insister pour une fonctionnalité qui permettra à un joueur de plus - ne serait-ce qu'un de plus - de jouer, alors ce serait la meilleure chose au monde; d'être en mesure de voir ce joueur et de comprendre comment il a pu établir une connexion avec la communauté et avec tout le monde.

God of War Ragnarok arrive le 9 novembre 2022 sur PS5 et PS4.