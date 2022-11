God of War Ragnarok n’est pas qu’un tas de muscle, le jeu a aussi un cœur tendre et les développeurs ont rendu un vibrant hommage à l’un des leurs.

God of War Ragnarok a de nombreux secrets et easter eggs cachés qui se révèlent petit à petit. Mais aucun d’eux ne sera aussi touchant que celui dont nous allons parler.

Avis à celles et ceux qui souhaitent conserver le secret intact, les lignes ci-dessous vont spoiler une bonne partie d’une quête annexe.

Tout l’hommage tourne autour de la quête annexe « À travers les royaumes », qui raconte l’histoire de deux hommes, un couple, qui a longuement voyagé à travers les royaumes nordiques avant de se trouver un nid douillet. Un lieu qu’ils appelleraient leur maison.

En suivant cette quête, les joueurs pourront trouver un feu éternel, symbole de leur amour, où il sera possible de cuisiner une recette spéciale pour mettre la main sur une récompense.

Une quête toute tendre qui fait écho à une histoire vraie, et autrement plus triste.

Santa Monica fait un magnifique hommage dans God of War Ragnarok

Cet hommage fait en effet référence à Sam Handrick et Jake Snipes, deux développeurs de Santa Monica qui se sont rencontrés en 2019 sur le developpement de God of War Ragnarok. Inséparable, le couple voyagera beaucoup en partageant leur amour pour la cuisine. Malheureusement, en 2020, Jake Snipes sera emporté par une épilepsie qui s'avérera fatale.

Sam Handrick, dévasté, demandera alors à Santa Monica qu'il est possible de glisser un simple petit hommage sous la forme d’un cœur peint sur la pierre. Mais les développeurs iront encore plus loin, et donneront carrément naissance à une quête particulièrement émouvante. Autant que l’histoire de ce couple que la vie aura séparé bien trop vite, comme l’explique Sam sur Twitter :