En attendant le grand retour de Kratos, deux nouvelles figurines aux couleurs du héros sont disponibles, et les fans de God of War vont vouloir se les arracher malgré leur prix exorbitant.

À défaut de savoir ce qui se trame du côté de chez Santa Monica Studio pour le moment, les fans de God of War n’ont pas manqué de nouvelles à se mettre sous la dent ces derniers jours. Car entre l’annonce de Ryan Hurst dans le rôle de Kratos pour la série Prime Video, l’avis de Christopher Judge sur ce choix, et la révélation des autres acteurs qui prendront part à cette adaptation live-action de la saga nordique, il y a assurément eu de quoi faire. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisqu’une autre belle surprise attend également les fans de God of War.

Deux superbes figurines God of War sont en précommande

Ou en tout cas, les plus collectionneurs et les plus fortunés d’entre eux. Car comme annoncé il y a déjà un petit moment par Prime 1 Studio, de nouvelles figurines ultra collector de Kratos sont en approche, et il faut le dire : elles sont tout simplement époustouflantes. Mais rien de trop étonnant à cela, puisque la firme est justement reconnue pour la qualité à toute épreuve de ses objets de collection, qui touchent de nombreuses licences de la pop-culture. Naturellement, cela a toutefois un prix, et les fans de God of War peuvent dès aujourd’hui le constater.

Et pour cause, si vous voulez vous procurer l’une des deux nouvelles figurines disponibles à la précommande chez Prime 1 Studio, il vous en coûtera alors la coquette somme de 1 549$ par pièce. Cela étant, encore une fois, on ne parle alors pas de simples goodies comme on en voit généralement, mais bien de sublimes pièces de collection conçues à échelle 1/3 pour un poids total d’environ 30kg. De quoi faire honneur à Kratos, donc, que l’on retrouve mis en scène sur son trône de God of War Ragnarök: Valhalla, dans sa version jeune comme dans sa version âgée.



« Chaque détail sculpté et peint traduit la personnalité du guerrier dans son intégralité » précise alors Prime 1 Studio dans la description, qui souligne également la présence d’un présentoir pour les Lames du Chaos en guise de bonus exclusif. Et tout cela est donc désormais à retrouver directement sur le site de la compagnie, avec une fenêtre de livraison estimée entre mai et août 2027. Oui, cela fait loin, mais encore une fois : c’est sans doute le prix à payer pour pouvoir bénéficier à l’arrivée de pièces de collection d’une qualité rare.

