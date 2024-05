L'annonce très attendue version PC de God of War Ragnarok s'est montrée plutôt douce amère, avec une découverte qui risque d'en faire rager plus d'un.

Après avoir ravi les joueurs sur PS4 et PS5 en 2022, God of War Ragnarok était prêt à faire de même sur PC. Sauf que Sony n'a visiblement pas appris de ses erreurs passées avec d'autres portages de ses exclusivités. Une mauvaise nouvelle qui risque de provoquer une rage digne de Kratos chez les joueurs.

Le succès de God of War Ragnarok PC en péril ?

Nous savions qu'une annonce de God of War Ragnarok sur PC était imminente. Cela a bien été confirmé par le State of Play. Le portage de la suite des aventures de Kratos et Atreus dans la mythologie scandinave arrivera donc le 19 septembre. Sauf que cette bonne nouvelle a rapidement été éclipsée par une découverte qui a déjà provoqué une vive polémique sur de récents titres édités par Sony.

Dans un article de blog et sur la page Steam de God of War Ragnarok PC, on trouve en effet l'indication suivante : « Un compte PlayStation Network est obligatoire ». Pour Helldivers 2 et Ghost of Tsushima, une telle obligation était bon gré mal gré compréhensible, les deux jeux présentant une composante multijoueur. Sauf que le titre de Santa Monica Studio est exclusivement solo. Les joueurs PC ont déjà montré par le passé leur grogne face à ce prérequis. Il se pourrait donc que certains préfèrent passer leur chemin plutôt que de se faire forcer la main par un compte PSN.

Pire encore, cela signifie une fois de plus que ce portage ne sera pas accessible dans les quelques 170 pays où le PSN n'existe pas. PlayStation se tire-t-il à nouveau une balle dans le pied pour la version PC d'une de ses exclusivités les plus populaires ? L'avenir nous le dira. D'ici au 19 septembre, nous ne sommes par ailleurs pas à l'abri d'un rétropédalage. Il convient donc de ne pas vendre la peau de l'ours scandinave avant de l'avoir coupé en deux.