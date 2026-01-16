Encore une surprise du côté de la licence de Santa Monica Studio. God of War Ragnarok s'offre une petite mise à jour qui s'avèrera bien utile pour une partie des joueuses et des joueurs.

L'aventure du demi-dieu Kratos n'est pas encore terminée. Alors que la future série Prime Video vient d'annoncer qui aura l'honneur de l'incarner à l'écran, c'est maintenant le dernier opus de la saga vidéoludique qui sort de l'ombre. Santa Monica Studio vient en effet de déployer une mise à jour mineure pour God of War Ragnarok. Ça paraîtra un détail pour certains, mais ça pourrait devenir un véritable indispensable pour d'autres.

God of War Ragnarok s'économise avec sa nouvelle mise à jour

Les équipes de Santa Monica Studio ont enfin pu faire passer une étape à God of War Ragnarok. Le dernier épisode de la saga nordique s'inscrit maintenant dans l'air du temps avec sa mise à jour 06.06. En effet, cette petite update réservée aux joueuses et joueurs PS5 rend le jeu compatible avec l'une des dernières fonctionnalités de la console de Sony : l'économiseur d'énergie.

Disponible depuis la rentrée de septembre 2025, cette option répond à de nouvelles préoccupations dans l'univers du gaming. Sachant qu'une console de dernière génération comme la PS5 consomme en moyenne entre en moyenne entre 160 et 200 kWh en jeu1 selon le mode de résolution activé, ses besoins en énergie sont notables, surtout sur la durée. Mais maintenant, vos parties de God of War Ragnarok pourront vous coûter moins cher.

En effet, le passage à la version 06.06 de God of War Ragnarok vous permet de bénéficier de ce mode économie d'énergie. Car même si Thor occupe une place importante dans l'aventure, ses éclairs n'alimentent malheureusement pas votre console. Dès lors, c'est aux équipes de Santa Monica d'intervenir.

Alors une fois que vous aurez procédé à cette mise à jour sur votre PS5 ou PlayStation 5 Pro, vous pourrez activer cette option directement depuis les paramètres du jeu. Une fois que ce sera fait, cela veut dire que votre console adaptera ses performances pendant que vous jouerez à God of War Ragnarok. Ainsi, elle consommera moins d'énergie et, de votre côté, vous ferez des économies. Un petit détail qui peut valoir le coup à long terme.

© SIE / Santa Monica Studio.