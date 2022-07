Phil Spencer, le patron de Xbox a dévoilé son jeu le plus attendu de l’année. Et c’est l’une des plus grosses exclusivités PlayStation à venir en 2022.

Dire que God of War Ragnarok est l’un des jeux les plus attendus de cette année serait un doux euphémisme. L’annonce de sa date de sortie a créé des émules et laissait déjà présager un carton avant même son lancement. Et cette euphorie autour du jeu atteint même Phil Spencer de Xbox.

La patron de Xbox a hâte de jouer à God of War Ragnarok

Tout le monde a hâte de jouer à God of War Ragnarök, même le patron de Xbox. Dernièrement, le compte officiel de la marque verte a posté un tweet demandant aux joueurs quels étaient leur tout premier jeu, le dernier en date, celui sur lequel ils ont le plus d’heures, celui qu’ils préfèrent et surtout le prochain auquel ils avaient hâte de jouer.

Phil Spencer, à la tête de Xbox s’est prêté au jeu et a révélé que son jeu le plus attendu de 2022 était God of War Ragnarok. Ce n’est pas spécialement une surprise, puisque ce n’est pas la première fois que le visage de Xbox a exprimé son désir de mettre la main dessus. Et il est loin d’être le seul à être impatient de retrouver Kratos et Atreus dans leurs nouvelles aventures.

Le dernier trailer en CGI comptabilisait déjà des chiffres impressionnants en l’espace de quelques heures, tandis que l’édition collector s’est arrachée en quelques minutes seulement. Une chose est certaine, nombreux sont celles et ceux qui comptent les jours jusqu’au 9 novembre prochain.