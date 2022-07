Malgré son tarif élevé, les gens se ruent sur l'édition collector Jötnar de God of War Ragnarok. Mais malheureusement, les scalpers sont là et revendent déjà cette version à trois fois son prix de base.

Les éditions collector de God of War Ragnarok sont aussi démentes que le prix est élevé, en particulier pour l'une d'elles. Un tarif qui n'a pas freiné certains puisqu'elle est indisponible pour l'heure... sauf sur eBay auprès de scalpers.

L'édition Jötnar de God of War Ragnarok à plus de 1 000 euros

Pleurez si vous convoitiez l'édition collector Jötnar de God of War Ragnarök, car elle est épuisée. Alors même que les précommandes ont été ouvertes seulement ce matin, et qu'elle coûte 269,99€ (contre 200€ pour le collector classique). Mais pour ceux qui « dépensent sans compter », il reste un moyen de l'obtenir : les petites annonces eBay. Accrochez-vous !

Sur la version australienne du célèbre site, plusieurs éditions sont proposées à des prix de malade. Entre 818,81 et 1 499,99 dollars. Soit entre 550 et 1 009 euros. On est en plein dans le phénomène où des personnes, les scalpers, achètent un produit potentiellement rare dans le but de faire beaucoup de bénéfices. Ces spéculateurs se sont déjà attaqués aux consoles de nouvelle génération comme la PS5, et en dépit des méthodes de revendeurs pour repousser cela, ça continue.

Il peut y avoir des perdants dans l'histoire

Contrairement à la PlayStation 5, les scalpers pourraient se retrouver avec l'édition collector Jötnar sur les bras. Encore plus quand le nombre d'exemplaires attribués, pour la France et dans le monde, n'a pas été communiqué par Sony. Actuellement, d'autres revendeurs en mettent en ligne, mais le stock ne tient jamais très longtemps à priori. Même pour ça, GOW Ragnarök est déjà un carton.

God of War Ragnarok sera disponible le 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5. Mais c'est sur cette dernière que la claque sera totale avec de nombreuses améliorations additionnelles non présentes sur PlayStation 4.

