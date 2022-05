Cory Barlog nous a demandé de faire preuve de patience avant d’avoir des nouvelles de God of War Ragnarök. Il faudra en effet attendre encore un peu avant de revoir Kratos et Atreus à l’action dans une nouvelle séquence de gameplay. Cependant, les développeurs reviennent à la charge pour montrer à quel point God of War Ragnarok est accessible.

Les options d'accessibilité de God of War Ragnarok

Ces dernières années, les constructeurs et les éditeurs mettent un point d’honneur à rendre leurs jeux plus accessibles. Microsoft en particulier, avec des accessoires et des manettes pensées à cet effet. Cependant, les exclusivités PlayStation offrent toujours plus d’options pour que tous les joueurs puissent profiter pleinement de leur jeu. God of War Ragnarok n’échappera pas à la règle.

Pour ce second volet, Santa Monica Studio a revu intégralement l’interface du jeu pour offrir davantage de flexibilité et de lisibilité. De même la réattribution des touches a été repensée et davantage d’options de personnalisation pour les combats et les interactions ont été ajoutées. Les joueurs ayant saigné God of War de 2018 retrouveront toutes les fonctionnalités d’accessibilité déjà présentes ainsi que 60 nouvelles options pour adapter le gameplay aux besoins de chacun.

60 nouvelles fonctionnalités

On retrouvera par exemple la course automatique introduite avec la version PC de God of War, ainsi que le point persistant (réticule toujours activé) pour plus de repère, l’activation ou non des styles de visée et de blocage. God of War Ragnarök introduira néanmoins plusieurs nouveautés. Les sous-titres sont par exemple améliorés et il sera possible de les personnaliser complètement. De la taille, à l’affichage du nom des personnages en passant par la couleur, les joueurs auront entièrement la mainmise. Santa Monica Studio précise par ailleurs qu’ils correspondront davantage « aux normes des sous-titres pour les films et séries ». Aussi, pour améliorer l’expérience de lecture depuis un canapé la taille du texte des icônes sera personnalisable à l’envi.

De nombreuses optimisations pour l’ATH seront également au rendez-vous tout comme des indices audio pour faciliter l’exploration ou encore l’aide à la navigation pour orienter la caméra vers l’objectif de la boussole. Autre nouveauté de God of War Ragnarok : le mode contraste élevé. Il permet, entre autres, d’appliquer une couleur donnée aux objets, ennemis et personnages afin de mieux les démarquer de l’arrière-plan. Pour découvrir la liste complète des fonctionnalités d'accessibilité, rendez-vous sur le PS Blog.

Nous sommes déterminés à améliorer l’accessibilité et la personnalisation pour tous nos joueurs. Il nous tarde de vous donner plus de détails sur les catégories de nos fonctionnalités d’accessibilité, comme les aides au combat/ciblage, les aides pour les énigmes/mini-jeux, les modifications de l’affichage tête haute, l’ajustement de la caméra, le ramassage automatique des objets et bien plus. Santa Monica Studio

Pour découvrir du nouveau gameplay, il faudra certainement attendre le prochain State of Play PS5 qui pourrait arriver plus vite que prévu.