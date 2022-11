Et si Santa Monica Studio se voyait confier une série japonaise prestigieuse ? C'est le doux rêve du directeur de God of War Ragnarok. Mais laquelle ?

Le géniteur de God of War Ragnarok à l'assaut du japon

« Débarrassé » de God of War Ragnarok, le réalisateur du jeu doit maintenant regarder vers l'avenir. Mais de quoi demain sera-t-il fait pour le développeur ? Il ne dirait pas non à un nouveau jeu GOW.

Je me souviens avoir parlé avec quelqu'un d'une société de jeux vidéo qui essayait de me faire partir. Il m'a dit « Tu veux être connu comme le gars de God of War pour le reste de ta vie ? Et j'ai alors répondu, c'était ça votre grand argument pour me dissuader ? Parce que oui, c'est ce que je veux en quelque sorte ».

Mais lors d'une vidéo de Kinda Funny Games, qui revenait sans retenue (et donc avec la dose de spoilers) sur God of War Ragnarok, il a émis une autre idée beaucoup plus étonnante. Eric Williams voudrait s'attaquer à une franchise japonaise culte : Castlevania. Eh oui ! Et il aimerait bien recevoir un peu d'aide dans cette démarche.

Vous pouvez faire en sorte que ça arrive parce que vous avez le public du monde entier ici... Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite, mais si quelqu'un nous donne la licence Castlevania, nous adorerions. Eric Williams, directeur de GOW Ragnarok, lors du Kinda Funny Games Spoilercast (via VGC).

Ça tombe bien car Konami est en train de ressusciter ses sagas cultes comme Silent Hill et recherche de la main d'œuvre. De là à dire que Sony va exaucer le vœux d'Eric Williams, il y a un pas que nous ne franchirons pas. Néanmoins, l'équipe a déjà toute l'expérience requise puisque les derniers Castlevania, Lords of Shadows 1 & 2, étaient des beat'em all dans la lignée de God of War.