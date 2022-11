On peut dire que nous ne l'avions pas vu venir ! La PETA s'attaque à God of War Ragnarok pour une scène qui passe mal.

Attention énorme spoiler !!!

La PETA, qui lutte au quotidien pour les droits des animaux, a joué à God of War Ragnarok ou au moins reçu des signalements sur le jeu. L'association n'apprécie guère que Kratos & Atreus puissent frapper des animaux, mais c'est surtout le sort de l'un d'eux qui bloque.

Vers la dernière partie du titre, le duo père-fils croise le chemin de Garm à Niflheim. Un chien énorme enchaîné qui garde l'entrée de ce royaume. Une vision qui n'a donc pas plus à la PETA.

Ce chien est enchaîné dehors, dans le froid, depuis des lustres. Kratos et Atreus l'on trouvé dans des conditions déplorables, endurant les ravages du froid du Fimbulwinter (ndlr : le long hiver qui frappe les royaumes de God of War Ragnarok) sans aucun abri. Il n'avait pas non plus de nourriture (hormis Kratos), ni d'eau. Tous les chiens méritent des foyers aimants et des couchettes chaudes, même s'ils mesurent 60 pieds de haut. Si vous avez froid, ils ont froid. Les chiens ne devraient jamais être enchaînés ou enfermés à l'extérieur.