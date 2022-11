La fin de God of War Ragnarok n'est peut-être pas claire pour tout le monde. Voici la seule et vraie explication pour bien comprendre. Il va s'en dire que cet article est uniquement composé de spoilers, donc à vos risques et périls si vous poursuivez la lecture.

God of War Ragnarok : explication de la fin du jeu

Après la défaite d'Odin, Angrboda présente une dernière fresque à Kratos où l'on apprend que Faye, la défunte femme du divin chauve, connaissait le destin de son mari et qu'elle avait tout prévu. Par la suite, Atreus explique à son père qu'il doit tracer son propre chemin et partir à la recherche d'autres géants.

Kratos, qui accuse le coup, referme la peinture et en découvre une autre juste derrière. Sur la dernière partie de cet autre tableau, on peut voir une représentation de Kratos vénéré par les gens. Une séquence qui peut sembler floue de prime abord, puisque notre demi-dieu aurait dû mourir si l'on s'en tient à la fin de God of War, mais qui sera complètement claire avec cette explication de Matt Sophos, directeur narratif sur God of War Ragnarok.

La grande figure derrière Kratos est en fait Thor qui se tient-au dessus du Kratos mort (qui était dans la peinture murale originale). Mais comme Kratos a changé son destin, tout cela a été recouvert par la nouvelle prédiction de son avenir - où les gens vénèrent Kratos. Comme il le dit à Freya et Mimir peu de temps après « il y a beaucoup à faire, beaucoup à reconstruire ». Donc ce nouveau futur est dédié à Kratos « le reconstructeur » en opposition à Kratos le « destructeur » qu'il fut dans son passé. Matt Sophos, directeur narratif, sur la chaîne de Jon Ford (via MP1ST)

La grande question est maintenant de savoir ce qui attend Kratos et les joueurs après God of War Ragnarok.