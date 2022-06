Demain pourrait être le grand jour. Selon plusieurs rumeurs, la date de sortie de God of War Ragnarok serait annoncée très bientôt, mais pas comme vous l’imaginez.

Les rumeurs autour de la date de sortie de God of War Ragnarok continuent d’enflammer la Toile. Alors que le titre est pressenti pour un lancement d’ici novembre, un insider avait laissé entendre qu’une annonce serait faite le 30 juin et ça semble se confirmer.

Au tour de Jason Schreier d’ajouter son grain de sel. Le journaliste de Bloomberg a récemment pris la parole sur Twitter pour affirmer que la date de sortie de God of War Ragnarok sera annoncée très bientôt. Cependant, contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s’agirait pas d’un State of Play dédié au jeu ou d'une quelconque présentation. L’annonce devrait donc se faire via un simple billet sur le PS Blog, un carnet des développeurs ou une toute autre forme.

Il ne faudrait pas compter sur une vidéo de gameplay néanmoins. L’insider Tom Henderson corrobore en effet les dires de Schreier tout en précisant bien qu’il ne faudra pas s’attendre à des gros extraits du jeu. Une nouvelle bande-annonce plutôt axée sur l’histoire pourrait cependant être de mise. Peut-être que Sony garde quelques cartouches de GoW Ragnarok pour faire le show de son habituel PlayStation Showcase de septembre, qui pourrait signer le retour d'inFAMOUS. On devrait être fixés demain si les rumeurs sont correctes.