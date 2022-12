God of War Ragnarok vient de décrocher un nouveau record grâce aux Game Awards 2022 et à l'interprète de Kratos.

Le 8 décembre dernier, God of War Ragnarok a été récompensé par de nombreux prix aux Game Awards 2022. Le jeu de Santa Monica a récolté pas moins de 5 prix et l’un d’entre eux lui aura même permis de toucher un record de monde grâce à Christopher Judge, l’acteur qui interprète Kratos.

God of War Ragnarok et Christopher Judge dans le livre des records

Souvenez-vous, dans les premiers instants du show, God of War Ragnarok a été félicité pour le jeu de ses acteurs et Christopher Judge a été récompensé du trophée ultime pour sa performance en tant que Kratos.

Après être monté sur scène, c'est un Christopher Judge très ému qui s’est lancé dans un discours de remerciement, lui aussi chargé en émotion, pendant près de 7 min et 59 secondes.

Une prise de parole particulièrement longue qui lui aura permis de graver son nom et celui de God of War Ragnarok dans le Guiness des Records du Monde. Oui, Christopher Judge a remporté, sans le vouloir, le record du monde du plus long discours de remerciement lors d’une remise de prix. Un titre improbable, auparavant détenu par l’actrice Greer Garson qui avait tenu un discours de 5 minutes et 30 secondes lorsqu’elle a été couronnée Meilleure Actrice aux Oscars en 1942 pour son rôle dans Madame Miniver, un grand classique des années 40.

Christopher Judge avait d'ailleurs été moqué sur les réseaux sociaux pour sa longue tirade. Néanmoins, comme il l’a déclaré peu après la cérémonie, l’acteur tenait vraiment remercier toutes les personnes qui l'ont aidé à en arriver là, et il l’a fait.

Geoff Keighley a été très gentil avec moi. J'ai pris du bon temps. Pour ceux qui ont réussi dans leur vie tout seuls, félicitations. Pour moi, il a fallu un village. Et je leur en serai toujours reconnaissant. Twitter

L'acteur, très attaché à Kratos, s'est d'ailleurs dit intéressé pour réinterprété le dieu de la guerre dans la série God of War en production chez Amazon.