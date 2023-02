God of War Ragnarok dans sa forme actuelle a séduit des millions de joueurs, mais ça n'aurait peut-être pas été le cas si une autre histoire avait été retenue...

Attention si vous n'avez pas terminé le jeu car l'article contient des spoilers sur certains éléments scénaristiques.

Le scénario alternatif de God of War Ragnarok

Lors d'une précédente interview, le game director de God of War Ragnarok, Eric Williams, a déclaré qu'il avait écarté la possibilité de tuer Kratos. Même à la fin du jeu, l'idée était de laisser vivre en dépit de la prophétie qui voulait sa mort.

Oh non, nous n'avons pas envisagé de tuer Kratos pour de nombreuses raisons. L'histoire que nous voulions raconter était celle de cette équipe père-fils qui se rassemble et devient par la suite assez forte pour qu'ils se connaissent, qu'ils sachent qu'ils se sont mutuellement rendus meilleurs, et que si vous deviez les séparer, vous auriez toujours le sentiment qu'ils vont bien.

En revanche, le réalisateur a bien été sollicité par Matt Sophos, directeur narratif de God of War Ragnarok. Ce dernier est venu avec un synopsis où Kratos allait encore mourir et ressusciter grâce à Atreus. Une histoire alternative refusée par Eric Williams :

Dans la première ébauche de scénario que nous avons présenté à Eric Williams, Kratos mourrait lors du combat contre Thor au début du jeu. Mais ce n'était pas une mort définitive. Ce qui allait se passer - et je peux en parler puisque ça n'arrivera plus et que c'est de la pure fan-fiction -, c'est que Kratos allait être extirpé des Enfers par Atreus, 20 ans plus tard. Il y aurait eu un grand saut temporel. Matt Sophos, directeur narratif de GOW Ragnarok, via MinnMax (et VGC).

Le message de la fin actuelle

Finalement, la mort tragique de Kratos a été écartée très rapidement pour éviter une énième redite et avoir quelque chose de plus fort sur le plan émotionnel. Quant à la fin actuelle, Matt Sophos estime qu'elle permet de mieux faire passer le message comme quoi les destins du dieu de la guerre et d'Atreus n'étaient pas scellés.

