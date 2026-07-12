Pour la communauté de PlayStation, l’ambiance n’est assurément pas à la fête en ce moment. En effet, depuis que la firme japonaise a confirmé son intention de renier le marché physique à compter de 2028, les joueurs ne manquent pas de clamer haut et fort leur désaccord vis-à-vis de cette décision. Mais les affaires continuent quand même pour la compagnie, qui a de grandes aventures qui arrivent, à l’instar de God of War Laufey par exemple. Avant cela, une nouvelle surprise attend toutefois les fans de la franchise de Santa Monica Studio.

De nouvelles figurines God of War disponibles à la précommande

En effet, pour les plus collectionneurs d’entre vous, la société McFARLANE, spécialisée dans la création de jouets et figurines sur le thème de la pop culture, propose dès aujourd’hui deux nouvelles figurines de Kratos inspirées de God of War Ragnarök. La première, vendue au tarif de 34.99$, reprend alors le design classique du héros de Santa Monica, qu’il est possible de mettre en scène à sa guise grâce à la présence de 22 articulations et divers accessoires tels que sa fameuse Hache Léviathan et son Bifröst ; ou encore des mains alternatives.

La seconde, baptisée « Édition Élite », est quant à elle vendue au tarif de 59.99$ et s’accompagne d’un plus grand nombre d’accessoires encore. Car outre la Hache Léviathan et le Bifröst, cette figurine de God of War Ragnarök permet également d’équiper Kratos de ses célèbres Lames du Chaos, en plus d’un bouclier qui se marie parfaitement avec l’armure qu’il arbore. Cette version s’accompagne par ailleurs de plusieurs mains et têtes de rechange, qui permettent d’autant plus de varier les possibilités de mises en scène permises par les articulations.

Précisons que l’une et l’autre des figurines font environ 17 centimètres de hauteur, et qu’elles ne sont pour l’heure disponibles qu’à la précommande. McFARLANE estime la date de livraison au mois de juillet, sans plus de précision pour le moment. Ajoutons enfin que pour les fans de God of War Ragnarök qui seraient éventuellement tentés, des frais de douanes et de taxes pourraient également venir s’ajouter à la facture, avec une valeur estimée à une quinzaine d’euros selon le McFARLANE Toys Store. À voir ce qu’il en est chez les autres revendeurs.

Source : McFARLANE