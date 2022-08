God of Ragnarok est sans conteste l'un des mastodontes de cette fin d'année et l'un des jeux les plus attendus. Au point où d'autres productions auraient revu leurs plans de communication.

Tout le monde a hâte de jouer à God of War Ragnarok, même le patron de Xbox. Mais certains acteurs de l'industrie le craindraient également et auraient préféré prendre leurs précautions.

Il ne fait pas bon de sortir aux alentours de God of War Ragnarok

On le voit depuis plusieurs mois, l'attente autour de GOW Ragnarok est là et grandit de jour en jour. Normal nous direz-vous pour un AAA qui plus après un précédent volet aussi acclamé. Mais ça instaure également une pression, et pas que du côté des développeurs ou de PlayStation...

Tim Gettys, du podcast Kinda Funny, a dit que God of War Ragnarok pourrait « être si gros que les autres préfèrent s'en éloigner ». Une déclaration qui se base sur des retours qu'il a pu avoir de personnes de l'industrie.

Je pense que nous arrivons à ce point intéressant où les jeux ont peur de God of War Ragnarok. J'ai eu des appels de professionnels qui m'ont dit des choses qui m'ont choqué. Ils m'ont dit « on se retire, on fait machine arrière, on laisse l'espace à God of War ».

Pas de noms, mais on peut faire quelques estimations. Le premier qui nous vient à l'esprit, c'est l'exclu PS5 et PC Forspoken. Square Enix justifiait en effet ce report par cette phrase « après discussion avec nos partenaires privilégiés, nous avons pris la décision stratégique de repousser le lancement de Forspoken au 24 janvier 2023 ». Ensuite, il y aurait Hogwarts Legacy qui serait pressenti pour début décembre, un peu moins d'un mois après le prochain volet des aventures de Kratos, ce qui lui permettrait de respirer.

Et puis au-delà, en coulisses, il y a peut-être aussi des temps de parole qui ont été décalés. En revanche, Call of Duty : Modern Warfare 2 ou Gotham Knights paraissent prêts à affronter le chauve barbu. Rendez-vous le 9 novembre sur PS5 et PS4 pour savoir si cette « peur » était fondée ou non.