God of War Ragnarok serait victime d'un nouveau leak. Il confirmerait le design d'un personnage majeur et dévoilerait des éléments clés de l'histoire.

Sony et les leaks, une jolie histoire d’amour. Depuis quelques mois, les jeux PlayStation sont régulièrement victimes de fuites. The Last of Us Part 1 a particulièrement été touché, avec des vidéos de gameplay et des cinématiques qui ont circulé des semaines avant sa sortie. God of War Ragnarok essuie lui aussi quelques leaks, moins conséquents, mais qui dévoileraient des détails intéressants, voire importants, du jeu.

Un leak sur l'histoire et un boss de God of War Ragnarok ?

Attendu pour le 9 novembre prochain, God of War Ragnarok est actuellement au cœur d’une nouvelle campagne de communication. La prochaine grosse exclusivité PlayStation a en effet dévoilé de nouvelles informations sur les combats en plus de montrer du gameplay inédit. Seulement voilà, le titre aurait été victime d’un leak entre-temps. Des pages de l’artbook officiel auraient été partagées sur la Toile. La source d’origine venant de 4Chan, on vous invite à prendre toutes les précautions possibles, même si ça s’aligne avec la fuite qui avait dévoilé à l’avance un personnage majeur du jeu.

Le design d’Odin n’est pas tant une surprise donc, mais ce sont plutôt les informations qui accompagnent ces deux images qui sont plus croustillantes. God of War Ragnarok devrait ainsi commencer avec un assaut frontal d’Asgard. « Le père de tout », roi des Ases, envoie les Einheriar à travers les Neuf Royaumes. Kratos et Odin se battent pour l’âme d’Atreus et le destin de ces contrées.

Selon ces supposées pages de l’artbook, Odin devrait être l’ennemi le plus fourbe que Kratos ait affronté à ce jour. « Ce maître de la magie noire » serait un combattant agile disposant de tout un arsenal d'attaques dévastatrices. Il serait donc l’antagoniste de Kratos et Atreus, mais de deux manières différentes pour les personnages. Pour le dieu de la guerre, il représente une menace ultime. Nouvelle figure paternelle pour l’enfant, Odin devrait être capable d’apprendre à Atreus ce que Kratos ne peut, quitte à l’emmener sur une voie plus sombre. « Il serait à la fois la clé pour débloquer son potentiel et ce qui l’empêche de l’atteindre. Odin est sans aucun doute l’ennemi le plus formidable de la franchise », peut-on lire. Tout ceci reste à prendre avec des pincettes tant que rien n'a été officialisé évidemment.