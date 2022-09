God of War Ragnarok s'offre encore un aperçu exclusif et de toute beauté en 4K. On y voit Kratos et Atreus explorer l'un des très attendus nouveaux royaumes de cet épisode.

God of War Ragnarok se dévoile (très) doucement mais sûrement. Après le gameplay sur les combats, nos confrères de Game Informer lâchent encore un petit biscuit : des extraits de Svartalfheim, la terre des nains.

God of War Ragnarok dévoile le royaume de Svartalfheim

Svartalfheim, le nouveau royaume des nains, terre de Brok et Sindri, pourra enfin être exploré dans God of War Ragnarok. C'était l'un des lieux inaccessibles avec Vanaheim, Asgard et Jötunheim. James Riding, lead level designer, a discuté de la manière dont l'équipe a rendu Svartalfheim « plus grand que nature ».

Nous voulions faire évoluer le gameplay au sein des niveaux avec davantage de variété et de verticalité. À l'intérieur de Svartalfheim même, il y a beaucoup d'endroits à visiter. Il y a tellement de contenu.

Cette grandeur, cette verticalité et cet amont de contenus permettront de complexifier les puzzles environnementales. Dans la vidéo, Kratos use de sa Hache Leviathan pour geler de l'eau ou ses Lames de Chaos pour libérer de l'eau afin d'enclencher une roue. Toutes les mécaniques et le monde de God of War Ragnarök reflètent la narration du jeu.

D'après les développeurs, même les anciens royaumes paraitront nouveaux aux yeux des joueurs du premier volet. Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à regarder la géniale parodie du titre par Rick & Morty.