En observant à la loupe une certaine scène de God of War Ragnarok, des joueurs ont fait une trouvaille stupéfiante. Santa Monica Studio a poussé très loin le sens du détail.

On dit que le diable se cache dans les détails. Une expression qui sied à merveille à God of War Ragnarok. Attention spoilers sur une rencontre et un combat important qui intervient dans les premières heures de jeu.

God of War Ragnarok : le détail qui tue

God of War Ragnarok est enfin l'occasion pour Kratos d'avoir son face à face musclé avec le dieu nordique Thor, et ce très rapidement dans l'histoire. Un combat au sommet où les deux personnages s'échangent des attaques bien violentes. Après un mauvais coup à la mâchoire, le fils d'Odin n'a pas d'autre choix que de s'arracher une dent. Une molaire qui est ensuite jetée au sol par Thor durant une cinématique.

Mais selon plusieurs témoignages, Santa Monica Studio a poussé le souci du détail au maximum dans God of War Ragnarok. En observant de près la zone après le combat, des joueurs ont découvert un petit objet à terre qui serait la dent de Thor.

Une hallucination collective ? Pas vraiment. Même si la qualité de la vidéo laisse grandement à désirer, on voit en effet quelque chose qui peut s'apparenter à une dent. Dans les commentaires, un internaute signale qu'on peut même entendre un son lorsqu'elle est balancée sur la glace.