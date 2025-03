Le même mois il y a 20 ans, le tout premier opus de cette franchise divine de Santa Monica et PlayStation sortait sur PS2. Pour célébrer cet anniversaire charnière pour Kratos et les panthéons grec et scandinave, God of War Ragnarok s'apprête donc à recevoir une mise à jour olympienne, avec notamment divers contenus gratuits pour nous rappeler tout l'homérique chemin parcouru par le Fantôme de Sparte.

God of War Ragnarok ouvre le paquet cadeau de Pandore pour les 20 ans de la licence

Plus exactement, c'est le 22 mars que Kratos soufflera ses 20 bougies. Mais la mise à jour visant à célébrer la chose sur God of War Ragnarok arrivera de son côté le 20 mars, soit ce jeudi. Pour bien faire les choses, Santa Monica et PlayStation se sont fendus d'un article sur le PlayStation.Blog détaillant tous les divins présents qui arriveront pour les détenteurs du jeu, tant sur PS4/PS5 que PC. Le thème central de cette mise à jour et du contenu gratuit qu'elle contient est en tout cas L'Odyssée Noire, eût égard au voyage de ce bon vieux anti-héros qu'est le Fantôme de Sparte, qui s'est heureusement racheté dans sa saga nordique démarrée en 2018.

Nous pourrons donc bientôt récupérer sur God of War Ragnarok diverses apparences pour Kratos lui-même, ainsi que pour Atreus, Freya et tout l'arsenal du Dieu de la Guerre. Vous trouverez une liste détaillée, ainsi qu'une image associée illustrant chaque catégorie de contenus gratuits offerts, ci-dessous. À noter que Santa Monica réserve visiblement quelque chose de très lourd pour le 22 mars, le Jour-J de la sortie de God of War premier du nom. Gageons qu'il s'agira de la fameuse collection Remaster qui fait l'objet de tant de rumeurs depuis quelques temps. Il faudra toutefois attendre un signe des dieux pour en avoir le cœur net.

Apparence et armure Odyssée noire pour Kratos dans God of War Ragnarok

Apparence Odyssée noire pour Kratos

Ensemble d’armure Odyssée noire pour Kratos (plastron Odyssée noire, brassards Odyssée noire et ceinture Odyssée noire)

© Santa Monica Studios / PlayStation

Amures de compagnon Odyssée noire

Vêtement Odyssée noire pour Atreus

Robe de sorcière Odyssée noire pour Freya

© Santa Monica Studios / PlayStation

Apparences et accessoires d’arme Odyssée noire dans God of War Ragnarok

Hache Léviathan Odyssée noire (apparence) et pommeau Odyssée noire (accessoire)

Lames du Chaos Odyssée noire (apparence) et manches Odyssée noire (accessoire)

Lance Draupnir Odyssée noire (apparence) et talon Odyssée noire (accessoire)

© Santa Monica Studios / PlayStation

Apparences de bouclier et rönd Odyssée noire

Gardien Odyssée noire (apparence)

Intrépide Odyssée noire (apparence)

Mur de pierre Odyssée noire (apparence)

Étoile brisée Odyssée noire (apparence)

Bouclier offensif Odyssée noire (apparence)

Bouclier Aspis spartiate Odyssée noire (apparence)

Rönd Odyssée noire

© Santa Monica Studios / PlayStation

Source : PlayStation.Blog