God of War Ragnarok aurait pu perdre de sa légèreté sans ce personnage attachant. Attention spoiler !

Un nouveau secret de God of War Ragnarok dévoilé

Le ton de God of War Ragnarok peut dérouter car contrairement à son prédécesseur, il y a davantage d'humour. On le doit toujours à Mimic, au nain Brok et aussi à Ratatoskr. Un écureuil qui a une place bien plus importante dans cet épisode. Dans le précédent, il était au second-plan et très brièvement visible lorsqu'il était invoqué par Atreus pour des soins ou de la monnaie Hacksilver.

Mais dans cette suite, le rongeur est un personnage à part entière, doté de parole, qui donne lieu à des séquences plus légères. La tête de Kratos lorsque l'animal se hisse sur les épaules du demi-dieu vaut le détour. Un contraste voulu et défendu jusqu'au bout par Eric Williams, réalisateur de God of War Ragnarok, qui a empêché sa suppression.

Je voulais ce personnage dans le jeu et qu'il fasse ces choses. Mais tout le monde disait « Nous devons couper ça. Nous avons trop de protagonistes ». Je répondais alors « Non, il reste dans le jeu ». Cette scène où il apparaît ? C'est celle où tout le monde s'est demandé si nous n'allions pas trop loin. Même le directeur de la musique me disait « Je ne sais même pas quoi faire avec la musique ici. C'est tellement loin de God of War et nous n'avons même pas écrit de musiques qui puissent nous aider ». Eric Williams, directeur du jeu, via Game Informer.

SungWon Cho, un doubleur qui a travaillé sur Yakuza Like A Dragon, Borderlands 3 ou Fire Emblems : Three Hopes, a assuré à la fois la performance vocale et capture de Ratatoskr. Un comédien qui a accepté le job sans même savoir que c'était pour God of War Ragnarok, mais qui a été immédiatement à l'aise grâce son expérience dans le doublage d'animaux. Et il a eu carte blanche pour façonner la voix et la personnalité de l'écureuil.

Tout est bien qui finit bien, et ça évitera à la PETA de fustiger le jeu au moins.