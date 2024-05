God of War Ragnarok était de passage au State of Play de ce soir avec une énorme annonce en poche ! Les fans du dieu de la guerre vont être contents !

Le State of Play commence sur les chapeaux de roue, après une première présentation centrée sur Concord, le prochain gros FPS de Sony, c’est Kratos qui s’est invité à la fête avec God of War Ragnarok. Dans sa besace, une annonce attendue, mais qui fera extrêmement plaisir aux joueurs n’ayant pas encore pu essayer le jeu.

God of War Ragnarok fait une énorme annonce, les fans de Kratos vont adorer !

Oui, comme attendu, Ragnarok arrivera bel et bien sur PC dès cette année et ça arrive assez vite finalement. Le jeu de Santa Monica est attendu sur les magasins en ligne, notamment sur Steam, dès le 14 septembre prochain. Au menu, une tonne d’améliorations graphiques, notamment la prise en charge des dernières technologies de Nvidia et AMD, ouvrant tous les champs du possible pour en mettre plein les yeux. On nous annonce d’office que le framerate sera sans limite et que les écrans larges ultra wide seront eux aussi pris en charge.

En gros, si vous n’avez pas encore pu tenter l’aventure et que vous avez un PC capable d’encaisser la bête, c’est peut-être l’occasion ou jamais de vous y mettre. God of War Ragnarok, exclusivité Sony multi-récompensée, est l’un des meilleurs jeux PS5 de ces dernières années. Un incontournable qui met le paquet à tous les niveaux.