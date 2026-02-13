Difficile de passer à côté hier soir durant le State of Play organisé par Sony. Au beau milieu des trailers et des annonces qui s'enchainaient, soudain : un coq gavé aux stéroïdes qui tape des hordes d'ennemis. Ce titre en monde ouvert basé sur une série de romans a fait sensation hier lors de la conférence de l'éditeur japonais. Et il pourrait bien faire plaisir aux amateurs de God of War Remake.

Si vous aimez la lecture, peut-être que le nom de L'Oiseau qui Boit des Larmes vous dit quelque chose. C'est une série de romans publiée à partir de 2003 par l'auteur sud-coréen Lee Youngdo. L'histoire prend place dans un univers de high fantasy peuplé par quatre factions qui se tirent la bourre : les Humains, les Nagha (à l'apparence de reptiles), les Tokkebi et... une race d'hommes-oiseaux nommé Rekon.

Project Windless, c'est Dynasty Warriors avec un gros poulet

Cet univers inspire donc un nouveau titre nommé Project Windless, qu'on a pu découvrir lors du State of Play dans la nuit du 12 février. L'heure ne semble pas être à la littérature cependant, puisque ce projet signé Krafton Montréal est très orienté action. Il prend place un millier d'années avant les événements des livres et met en scène les factions de l'histoire originale. Le résultat ? Un concentré d'action en monde ouvert, qui n'est pas sans rappeler Dynasty Warriors. Si le trailer a d'abord fait sensation, le jeu s'est dévoilé en détail sur le PlayStation Blog en même temps que la conférence. On y apprend notamment que le God of War-like est dirigé par un certain Patrik Méthé, ancienne figure importante d'Ubisoft. Il a par exemple travaillé sur Far Cry 4, Far Cry New Dawn ou Rainbow Six Extraction, avant de devenir directeur de Krafton Montréal en 2023.

Bande-annonce en anglais du nouveau God of War-like

Pour ce nouveau projet Project Windless, on nous parle d'un « large monde ouvert qui encourage la curiosité ». Les joueurs n'y seront apparemment pas pris par la main, libres de forger des alliances, de suivre l'histoire ou de partir à la rencontre des personnages. Et de combattre, évidemment. En effet, Project Windless semble résolument tourné vers la bagarre. La bande-annonce laisse entrevoir des combats contre des centaines, voire milliers d'ennemis. Patrik et son équipe ont des intentions claires : « on veut créer un système de combat que vous n'avez pas l'habitude de voir dans un action-RPG ».

Project Windless risque donc de faire des heureux parmi les fans de God of War et Dynasty Warriors. Mais il faudra prendre son mal en patience. Le jeu est en développement pour PS5 et PS5 Pro, mais n'a encore aucune date de sortie prévue.