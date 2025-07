En mars dernier, God of War célébrait d’ores et déjà son vingtième anniversaire. Pour l’occasion, Santa Monica organisait alors quelques événements autour de la licence, à l’instar par exemple de plusieurs panels avec les acteurs et créateurs des différents opus, ou encore l’annonce de multiples goodies collectors pour les fans. Et tandis que l’on attend désormais avec impatience d’en savoir plus sur le successeur de God of War Ragnarok, un autre projet refait aujourd’hui parler de lui : l’adaptation télévisée à venir sur Prime Video.

La série God of War donne de ses nouvelles

Car certains l’auront peut-être oublié étant donné le calme plat qui entoure le projet, mais une série God of War est bel et bien en préparation pour la plateforme d’Amazon. Annoncée début 2022, celle-ci, qui adaptera l’histoire de Kratos et Atreus dans les deux derniers jeux, n’a toutefois pas beaucoup avancé jusqu’à présent. Elle a d’ailleurs même changé de réalisateur en octobre 2024, Rafe Judkins laissant finalement sa place à Ronald D. Moore sur le projet. Et justement, l’heure est venue pour ce dernier de faire le point.

Au micro de Collider, le nouveau réalisateur de God of War, qui est notamment connu pour son travail sur Star Trek et Battlestar Gallactica, a en effet profité du San Diego Comic-Con 2025 pour en dire plus sur l’avancement de la série. « Nous travaillons toujours sur les scripts » a-t-il alors révélé, avant de préciser que « cela se passe très bien ». « Nous avons une bonne équipe. C’est un projet fascinant dans lequel je me suis plongé. Je n’ai jamais fait d’adaptation de jeu vidéo, et plus j’avançais, plus j’étais impressionné par l’ampleur et la profondeur de la mythologie dans ce jeu ».

Il en profite d’ailleurs pour reconfirmer l’implication de Cory Barlog, réalisateur de God of War (2018), dans le projet. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne manque pas d’éloges à l’égard du créateur. « Cory Barlog est un génie » assure-t-il. « Ce n’est pas un mot que je prononce très souvent, mais j’ai eu plusieurs réunions avec lui, et quand vous lui demandez : ‘Bien, parle-moi de l’histoire de ceci ou de comment cela fonctionne’, il ne peut que le faire parce qu’il a tout en tête. […] Cory peut vous raconter l’ensemble de toutes les façons possibles ».

La patience reste de mise

C’est d’ailleurs entre deux mots doux à l’encontre de Barlog que Moore lâche une information on ne peut plus intéressante : la première saison de la série God of War s’étendra sur 10 épisodes. Bien sûr, il ne s’agira alors pas d’une adaptation littérale plan par plan du jeu vidéo. « Il s’agit d’une adaptation, donc d’une interprétation tandis que vous passez au live-action, et c’est vraiment fun de se dire ‘Wow, il y a beaucoup de choses avec lesquelles nous pouvons jouer. Ok, nous voulons garder l’histoire. Nous voulons garder les personnages et l’esprit du jeu’ ».

En revanche, bien qu’Amazon ait d’ores et déjà commandé deux saisons pour God of War, Moore tient absolument à avancer un pas après l’autre. « Personnellement, j’essaie de ne jamais aller trop loin » assure-t-il. « J’essaie de me dire : ‘Notre travail pour l’instant consiste à aller d’un point à un autre. Allons juste de là à là, et ne nous inquiétons pas trop de ce que sera la prochaine saison ou les trois prochaines saisons’. Donc honnêtement, nous ne parlons pas vraiment de [la saison 2] à ce stade, pas du tout ».

Et comme on pouvait s’en douter au vu de toutes ces déclarations, ce n’est alors pas demain la veille que l’on pourra regarder God of War sur Prime Video. Car si Moore ne sait lui-même pas encore quand le tournage de la série pourra officiellement débuter, il semble en revanche indiquer que cela n’arrivera pas avant 2026 au plus tôt. Autant dire qu’il va falloir prendre son mal en patience, donc. Mais qui sait, peut-être que d’ici là, le fameux projet de metroidvania God of War aura vu le jour pour nous aider à patienter jusqu’à la diffusion de la série ?

