Entre la sortie de God of War Sons of Sparta la semaine dernière, et l’annonce de l’arrivée d’un remake de la trilogie originale à une date encore indéterminée, les fans de la franchise de Santa Monica Studio ont assurément eu de bonnes nouvelles à se mettre sous la dent en ce début d’année. Et les choses ne s’arrêtent pas là puisque si l’on en croit Christopher Judge, l’un des interprètes de Kratos, davantage de surprises seraient même en approche pour cet été. Des surprises qui, toutefois, pourraient bien faire des déçus chez les fans de God of War.

Le prochain God of War pourrait ne pas être ce que l’on croit

Et pour cause, si l’on se fie à un énigmatique message posté par Ashhong sur les forums de ResetEra, tout porte à croire que le prochain projet de Santa Monica ne serait en fait pas une nouvelle entrée majeure de God of War contrairement à ce qu’espèrent et affirment certains. C’est en tout cas ce que l’on peut déduire de sa réponse, « Ne retiens pas ton souffle », à un internaute ayant affirmé : « En 2027, cela fera cinq ans que Ragnarök est sorti. C’est le moment idéal pour sortir le prochain opus de la série principale ».

Naturellement, la réponse de Ashhong, qui est un insider ayant déjà fait ses preuves par le passé, peut alors avoir de quoi dérouter. Surtout à la lumière des dernières révélations de Christopher Judge. Mais rappelons néanmoins que ce dernier, contrairement à l’information qui tend à se répandre sur les réseaux sociaux, n’a jamais parlé de God of War pour évoquer le prochain projet de Santa Monica. Tout ce qu’on l’entend dire sur la vidéo, c’est que le studio devrait nous parler de son futur titre plus tard cet été, sans plus de précision.

Bien sûr, le fait que Santa Monica n’ait jusqu’à présent sorti que des God of War peut aisément expliquer pourquoi un tel raccourci a été fait. Pour autant, n’oublions pas non plus les révélations du très bien informé Jason Schreier, qui affirmait de son côté l’année dernière que le prochain projet du studio, dirigé par Cory Barlog, devrait profondément dérouter les joueurs. Notamment dans le sens où « il ne s’agit pas d’une nouvelle IP, mais cela peut donner cette impression ». À partir de là, toutes les théories sont donc possibles.

© Sony Interactive Entertainment / Santa Monica Studio

Beaucoup de théories, aucune certitude

Par exemple, il n’est pas interdit de penser que Santa Monica pourrait aider PlayStation à ramener l’une de ses anciennes licences sous la forme d’un reboot, de la même manière qu’avec God of War en 2018. À moins que ce nouveau jeu ne soit effectivement un nouveau God of War, mais qui ferait alors davantage office de spin-off que de nouvel opus, ce qui expliquerait pourquoi Ashhong a réagi à un message parlant de « la prochaine entrée principale » de la série. Bref, dans tous les cas, une chose est sûre : les fans feraient mieux de tempérer leurs attentes pour éviter une vive déception.

Source : Ashhong