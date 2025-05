Voilà déjà trois ans que God of War Ragnarok est sorti, mettant ainsi un terme aux aventures nordiques de Kratos. Depuis, à l’exception de l’extension Valhalla sortie pour ce dernier, les équipes de Santa Monica Studios sont restées particulièrement discrètes quant à leurs futurs projets. Et tandis que les fans ne manquent pas de réclamer un remaster des trois premiers opus de God of War, il apparaît de plus en plus que le studio serait à l’œuvre sur une nouvelle licence. Une licence qui pourrait radicalement changer des aventures du dieu grec.

Santa Monica à l’œuvre sur l’après God of War ?

Bien que Santa Monica n’ait jamais concrètement communiqué à ce sujet, cela fait en effet plusieurs années maintenant que le studio évoque à demi-mots sa volonté de travailler sur une nouvelle IP. Cory Barlog, directeur de God of War 2 et God of War (2018), n’a d’ailleurs jamais caché sa volonté de travailler sur un jeu se déroulant dans l’espace. Et justement, il n’est pas impossible que ce soit actuellement le cas si l’on en croit de multiples offres d’emploi publiées dernièrement.

Alors non, à ce stade, nous n’avons aucune certitude qu’il s’agira bel et bien d’un jeu de science-fiction. Néanmoins, plusieurs profils de développeurs ont déjà évoqué sur LinkedIn le fait qu’ils étaient à l’œuvre sur une nouvelle franchise. De plus, Santa Monica publie régulièrement de nouvelles offres d’emploi dont le contenu peut donner une idée de ce à quoi on peut s’attendre. L’une des dernières en date ? Celle d’un Cinematic Artist qui aurait de l’« expérience dans les arts martiaux, l’acting ou la danse ».

Une description qui semble assez peu coller à l’univers de God of War, donc, et qui pourrait teaser un système de combat très différent pour ce nouveau projet. D’autant plus que si l’on se réfère à de précédentes offres publiées auparavant, les combats devraient rester une composante essentielle du jeu. D’ailleurs, ceux qui ont regardé le documentaire Raising Kratos le savent, Santa Monica n’en serait pas à son coup d’essai. Car avant que le soft-reboot de God of War ne voit le jour, le studio travaillait sur un autre projet baptisé « Internal-7 », malheureusement annulé.

Une première en l’espace de 20 ans

Notons que si cette nouvelle IP finit par voir le jour, il s’agira alors de la première franchise inédite du studio à sortir en l’espace de deux décennies. Car oui, depuis le lancement de God of War en 2005, Santa Monica n’a sorti que des projets en lien avec Kratos. Autant dire, donc, qu’il serait particulièrement intéressant pour nous de les voir s’illustrer sur d’autres univers, avec un gameplay potentiellement très différent. Il ne nous reste maintenant plus qu’à attendre que ce mystérieux projet soit enfin révélé pour être fixés.

