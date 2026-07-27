C’est officiel, un nouvel opus de God of War avec Kratos est en développement, et l’annonce en révèle sans doute déjà plus qu’on ne l’imagine sur l’avenir de la série.

À l’occasion du San Diego Comic Con ce week-end, les fans de God of War ont assurément eu droit à de très belles annonces. En effet, outre la confirmation que God of War Laufey sortira le 16 février 2027, Santa Monica Studio a profité de l’événement pour révéler qu’un autre jeu était d’ores et déjà en développement, et qu’il remettra de son côté Kratos au cœur de l’aventure. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que derrière cette révélation plutôt avare en détails se cache en réalité une annonce on ne peut plus majeure pour l’avenir de la franchise.

L’après God of War Laufey se précise déjà, et ça annonce du lourd

Car Cory Barlog n’a peut-être pas souhaité nous en dire plus sur ce futur God of War pour le moment, mais tout ce qui a pu être dit en marge de cette annonce nous en révèle déjà bien plus qu’on ne l’imagine. En effet, rappelons-le encore une fois si nécessaire : God of War Laufey aura beau se passer de la présence de Kratos en tant que protagoniste, mais il n’en reste pas moins considéré comme la prochaine entrée de la série après Ragnarök. À ce titre, comme l’a rappelé le directeur créatif du studio, c’est un jeu qui aura son importance pour la suite.

« Tout ce que nous faisons dans le jeu de Faye s’inscrit dans la continuité de ce qui a précédé et vise à préparer et développer ce qui va suivre », a-t-il notamment déclaré. « C’est intéressant de voir comment cet univers prend forme. Tout dans [God of War Laufey] met en place quelque chose d’incroyable ». Ce qu’il faut comprendre par-là, donc, c’est que là où Ragnarök s’imposait comme une conclusion à la saga nordique de Kratos, Laufey, de son côté, semble ouvrir une nouvelle ère pour la franchise, au sein de laquelle plusieurs héros auront leur rôle à jouer.

Cela commencera avec Faye, dont on découvrira les péripéties au sein de l’Empyrée, paradis des dieux, dans des événements se déroulant en parallèle des aventures de Kratos et Atreus dans la saga nordique ; et continuera ensuite avec Kratos dans un futur opus qui, on l’imagine, se déroulera alors après les événements de God of War Ragnarök. Et il se pourrait même que ces derniers ne soient pas les seuls, puisque Barlog semble également insister sur l’importance du personnage de Phranque, qui « existe depuis le tout début » selon lui.

Kratos apparaîtra au moins une fois dans God of War Laufey

Même absent, Kratos semble rester le cœur de la franchise

Car ne croyez pas que Santa Monica n’a pas pensé à tout cela en amont. Deborah Ann Woll, l’actrice de Faye, l’a révélé au cours des dernières semaines : God of War Laufey est en réalité un projet fomenté depuis bientôt dix ans par le studio, qui avait donc déjà une idée bien définie de la direction à prendre avec la franchise après la sortie de Ragnarök en 2022. Et même si ce dernier nous amènera à nous éloigner de Kratos le temps de quelques heures, le message semble désormais plutôt clair : tout finira malgré tout par nous ramener à lui.

D’ailleurs, les dernières annonces et sorties de God of War semblent également aller en ce sens. Car tandis que le prochain opus nous préparera d’une certaine manière à découvrir ce qui attend le personnage à l’avenir, d’autres entrées, quant à elles, nous invitent à replonger tout droit au cœur de son passé. Cela a commencé en février 2026 avec God of War Sons of Sparta, un spin-off en 2D faisant office de préquel, et continuera par la suite avec le remake de la trilogie grecque, toujours sans aucune date de sortie pour le moment.

Autant dire, donc, que comme a pu le certifier Santa Monica depuis l’annonce de God of War Laufey, le protagoniste emblématique de la franchise est encore loin d’avoir dit son dernier mot ; et semble même fondamentalement voué à rester au cœur des événements qui nous sont contés, même lorsqu’il n’en est pas la tête d’affiche. Et outre le fait de nous confirmer que le studio n’en a pas encore terminé avec Kratos, cela nous confirme aussi et surtout que de nouvelles grandes épopées nous attendent avec God of War dans les années à venir. Ce qui est définitivement très excitant.

Source : Santa Monica Studio