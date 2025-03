God of War a commencé à célébrer ses 20 ans et visiblement, les développeurs Santa Monica Studio auraient encore une surprise de taille non dévoilée. Un nouveau jeu arrive d'après un leak...

La licence God of War a franchi le cap des 20 ans ce week-end ! On souhaite un bon anniversaire au divin chauve et à toutes les personnes qui ont contribué à la saga au fil de ses longues années. Pour l'occasion, plusieurs annonces ont été faites. D'abord, si vous avez quelques centaines d'euros à dépenser, un collector de dingue est disponible en précommande. Ensuite, du contenu 100% gratuit vous attend aussi bien sur PS4 que sur PS4. Enfin, si vous n'avez pas encore lâché GOW Ragnarok ou que vous vous apprêtez à recommencer une partie en New Game+, une nouvelle mise à jour apporte des skins exclusifs.

Un retour surprise imminent de God of War ?

Santa Monica Studio avait prévenu qu'il n'y aurait pas d'annonces majeures pour les 20 ans de GOW, ce qui a pu décevoir. Mais en coulisses, une rumeur s'intensifie et elle ne concerne pas le remaster de la trilogie originale. Non, d'après des bruits de couloir, God of War vous réserverait une très belle surprise, même énorme, pour très bientôt et ce sera vraisemblablement mieux que ce que vous espériez. D'après un leak de Jeff Grubb, et comme déclaré auparavant par Tom Henderson, un nouveau jeu en Grèce serait dans les cartons. Il pourrait même sortir dès cette année sur PS5 (et PS4 ?).

« OK. Tout le monde n'arrête pas de poser des questions à ce sujet, alors j'ai essayé d'en savoir plus. Il y a toujours un God of War se déroulant en Grèce qui sortira cette année, mais il ne s'agit pas d'une collection de remasters. Il s'agit d'un nouveau projet parallèle. On ne m'a jamais parlé d'une collection de remasters, mais j'ai interrogé une source au sujet des rumeurs (qui, d'après ce que j'ai vu, portaient sur une collection) et elle m'a dit que rien ne se passerait pour God of War lors du State of Play, mais que quelque chose pourrait apparaître à l'occasion de l'anniversaire ».

Bon comme on peut le constater, c'est mort pour l'annonce durant l'anniversaire. Mais peut-être que Sony Interactive Entertainment prévoit un State of Play ou PlayStation Showcase pour le mois de mai par exemple ? Si l'on suggère cela, c'est que le constructeur a déjà pris la parole à plusieurs reprises à cette période, donc pourquoi pas un évènement pour officialiser ce God of War inédit s'il existe réellement et qu'il est prévu pour 2025.

