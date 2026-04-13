En 2022, Santa Monica Studio apportait une conclusion épique à la saga nordique de Kratos avec God of War Ragnarök, laissant ainsi les fans dans l’incertitude quant à l’avenir de la franchise. Mais depuis quelques mois, les choses semblent de nouveau s’activer à ce sujet. En effet, outre la sortie surprise de God of War Sons of Sparta, nous avons eu la confirmation qu’un remake de la trilogie grecque est en approche, en parallèle de nombreuses rumeurs sur un projet mystère. Un projet qui, selon de nouvelles informations, pourrait être officialisé très prochainement.

Une annonce imminente pour le prochain God of War ?

C’est en tout cas ce qu’a affirmé Tom Henderson dans le dernier podcast d’Insider Gaming, où il assure avoir entendu dire que la prochaine entrée majeure de God of War « devait être annoncée très prochainement, au mois d’avril ». Notons que cette information survient alors que des rumeurs évoquent depuis peu l’arrivée imminente d’un nouveau State of Play, dont la diffusion pourrait survenir dès cette semaine, le 16 avril plus précisément. Même si, bien évidemment, cela reste à prendre avec des pincettes pour le moment.

Si cela devait se vérifier, cela pourrait donc être l’occasion pour Santa Monica de dévoiler aux yeux du monde ce nouveau God of War, qui serait une nouvelle fois chapeauté par Cory Barlog. Celui-ci marquerait toutefois une grosse rupture dans l’histoire de la franchise, puisqu’il s’agirait alors d’une sorte de spin-off mettant en scène le personnage de Faye, femme décédée de Kratos dans la saga nordique et mère d’Atreus. C’est en tout cas ce qui se dit depuis plusieurs mois maintenant, en sachant qu’il s’agirait également d’un jeu plus centré sur l’action.

Bien que la date de son annonce soit encore incertaine, le titre serait prévu par Santa Monica pour 2027, et plus précisément pour la première moitié de l’année selon NateTheHate. En tout cas, si aucun retard n’est à prévoir. Reste maintenant à démêler le vrai du faux au milieu de toutes ces informations, qui semblent néanmoins pointer vers le State of Play de cette semaine. Après God of War Sons of Sparta et Trilogy Remake, la prochaine conférence de Sony pourrait-elle encore une fois être marquée par la présence de la franchise ? Réponse d’ici quelques jours.

Source : Insider Gaming