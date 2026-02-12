Alors que le premier State of Play de l'année 2026 va battre son plein ce soir, un de ses potentiels invités en la personne du prochain jeu God of War refait parler de lui en amont de la conférence. Pour rappel, il serait question de la nouvelle création de Santa Monica après l'arc scandinave de Kratos clôturé avec Ragnarök. Il s'agirait cette fois de retourner dans la Grèce Antique, mais dans un format 2,5D dans un style metroidvania, qui plus est dans la peau du frère du Fantôme de Sparte. En attendant d'avoir de plus amples confirmations officielles à son sujet, un insider généralement réputé a dévoilé qu'il pourrait se démarquer encore des autres jeux de la licence à un tout autre niveau.

Un nouveau jeu God of War moins jalousement gardé par PlayStation ?

En attendant de découvrir officiellement ce qui se prépare dans les forges de Santa Monica, notamment concernant le prochain jeu de Cory Barlog, directeur de l'excellent God of War de 2019, la franchise divine qui a fait connaître le studio a refait parler d'elle via un nouveau leak. Une fois encore, celui-ci nous provient de l'insider NateTheHate, qui a d'ailleurs récemment indiqué que nous devrions justement bientôt en apprendre davantage sur la prochaine création de Barlog.

Selon NateTheHate donc, le fameux nouveau jeu God of War metroidvania, qui prendrait donc une forme potentiellement similaire au très bon Prince of Persia The Lost Crown, pourrait marquer un tournant à plus d'un titre pour la célèbre franchise. L'insider tiendrait en effet de ses sources que la prochaine production de Santa Monica dans le panthéon grec de la licence pourrait se départir du caractère exclusif des précédents jeux, pour connaître une sortie multiplateformes.

« Tout ce que je peux dire, c'est que quand j'ai commencé à entendre parler du jeu God of War en 2D l'année dernière, j'ai entendu des murmures selon quoi ils considéraient en faire un jeu multiplateforme. Que ces plans soient encore d'actualité aujourd'hui... je ne sais pas ». Comme LEGO Horizon Adventures sorti sur PS5, mais également PC et Nintendo Switch, le prochain God of War pourrait donc ne pas exclusivement cibler la console de Sony. Il faudra naturellement attendre une annonce plus officielle pour en avoir le cœur net, potentiellement à l'occasion du State of Play de ce soir.

Source : NateTheHate sur X.com