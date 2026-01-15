C'est un vrai coup du sort qui frappe un studio qui a contribué à faire connaître tout un tas de grosses licences du jeu vidéo, dont les premiers God of War.

L'année 2026 commence décidément sur une dynamique qui tristement les années précédentes. Les licenciements et fermeture s'enchaînent déjà. Après les coupes d'Ubisoft, c'est Meta qui prend cette fois les devants avec plusieurs studios pourtant chers au cœur des joueuses et joueurs sans même que vous ne le sachiez. Parmi eux, une équipe qui avait notamment permis au plus grand nombre de redécouvrir God of War.

Dites adieu à ce studio qui avait contribué à l'aura de God of War

Les grosses entreprises commencent 2026 avec l'envie de faire des économies. Sur le papier, difficile d'aller contre elles. Mais là où cela est dommageable, c'est que ces ambitions s'accompagnent de conséquences directes pour les employés. Nous le voyons encore cette semaine avec l'annonce par Meta de son nouveau plan de licenciement qui va conduire à une réduction de 10 % de ses effectifs dans sa branche Reality Labs. En résulte des dégâts irréparables pour le secteur du jeu vidéo et cela risque d'attrister les fans de God of War.

Pour résumer, Meta est en train de revoir ses plans pour tout ce qui touche au métavers et à la réalité virtuelle en rognant son Reality Labs. Une décision prise après des pertes financières considérables s'élevant à plus de 73 milliards de dollars depuis 2020. En tout, ce serait donc 1 500 employés qui seraient mis à la porte, un chiffre considérable qui s'accompagne de la fermeture de trois studios de jeux vidéo : Armature, Twisted Pixel et, pour finir, celui à qui on doit la God of War Collection, soit Sanzaru Games.

Sanzaru était le premier de ce trio à voir rejoint Meta, en 2020. Une belle prise pour l'entreprise qui mettait la main sur une équipe qui avait plusieurs portages et remaster de licences iconiques, dont God of War, mais aussi Sly Cooper ou encore Spyro. Twisted Pixel et Armature, eux, sont arrivés dans le giron du géant américain courant 2022. Le premier avait surtout été connu en tant que Microsoft Studios avec ses contributions au Xbox Live Arcade. Le second, quant à lui, avait commencé par une collection remastérisée de Metal Gear Solid avant de produire Batman Arkham Origins Blackgate. Les trois studios s'étaient dernièrement tournés vers la réalité virtuelle, une technologique qui semble moins intéresser leur maison-mère aujourd'hui.