Le prochain jeu God of War très attendu refait parler de lui, mais hélas, ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Et cela risque bien de décevoir plus d’un fan.

Alors qu’aucune annonce officielle n’a encore été faite, le futur jeu God of War centré sur la mythologie grecque refait parler de lui… mais pas forcément pour de bonnes raisons. En effet, les dernières rumeurs ne sont pas très rassurantes, même si rien n’a été confirmé.

Une mauvaise nouvelle pour God of War

En fait, selon Jeff Grubb, journaliste bien connu du milieu et habitué des scoops, le prochain projet God of War aurait été repoussé en interne à 2026. Une révélation discrète, glissée au détour de son podcast, qui alimente à nouveau les spéculations autour de cette mystérieuse préquelle. Une fuite venue d’un podcast, pas d’un communiqué

Vers 31:45 de sa vidéo, Grubb évoque un « projet non annoncé lié à God of War » et précise que le jeu est désormais prévu pour 2026. Aucune date n’est avancée, ni aucune précision sur la fenêtre de sortie. Mais l’indication est claire : le développement prendra plus de temps que prévu.

© Santa Monica Studios / SIE.

Une préquelle encore très floue

Ce nouveau titre, non encore dévoilé officiellement par Santa Monica Studio, serait distinct des épisodes nordiques (God of War 2018 et Ragnarök). Il s’agirait d’un retour aux sources, dans la période grecque du personnage, ce qui suggère une préquelle mettant en scène un Kratos plus jeune. Rien n’a été confirmé à ce sujet, mais plusieurs sources concordantes, parlent d’un jeu solo recentré sur les débuts du héros, avant son exil vers les terres nordiques. D'autres sources parlent aussi de la possibilité de jouer son frère Deimos.

Le motif exact du report de God of War reste inconnu, mais certains évoquent la grève des doubleurs qui a paralysé une partie de l'industrie ces derniers mois. Un retour de l’acteur Antony Del Rio (voix de Kratos jeune dans certains contenus) pourrait aussi être envisagé si le projet explore la période pré-Chains of Olympus.

D’autres hypothèses suggèrent que le style du jeu pourrait évoluer, avec des rumeurs évoquant une approche isométrique ou semi-narrative. Dans ce cas, les délais supplémentaires pourraient permettre à Santa Monica de peaufiner une nouvelle formule.

Source : Jeff Grubb