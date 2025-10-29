God of War vous manque ? En attendant de découvrir ce que nous prépare Santa Monica, découvrez Loulan: The Cursed Sand, un nouvel action-RPG à venir sur PS5 et PC.

Quand on vous dit que les studios chinois sont à surveiller de près, ce n’est pas une remarque à prendre à la légère. En effet, depuis le succès de Black Myth Wukong l’année dernière, un nouveau regard semble avoir été porté sur ce marché, qui multiplie alors les annonces toutes plus alléchantes les unes que les autres. Des titres comme Where Winds Meet et Blood Message peuvent par exemple en témoigner, au même titre que Loulan: The Cursed Sand, un nouvel action-RPG qui devrait assurément plaire aux fans de God of War Ragnarök.

ChillyRoom dévoile Loulan: The Cursed Sand

Révélé hier à la grande surprise générale, ce nouveau projet développé par le studio chinois ChillyRoom nous placera aux commandes du Sable Maudit, un guerrier squelette partant à la recherche de sa princesse adorée dans le royaume perdu de Loulan. Pour ce faire, notre héros pourra alors user de son pouvoir lui permettant de manipuler le sable, de sorte à faire tomber les redoutables ennemis qui se dresseront sur son chemin. Car comme le laisse présager la bande-annonce, Loulan: The Cursed Sand mettra un fort accent sur les combats.

« Pour le protagoniste, nous nous sommes inspirés des momies de Loulan ainsi que du désert de sable emblématique de l’Ouest lointain, créant ainsi un guerrier à deux formes » explique notamment Hongwen Huai, réalisateur du jeu. « Dans sa forme sableuse, du sable doré entoure son corps, faisant de lui un combattant équilibré, porteur du pouvoir du sable. Lorsqu’il déchaîne ce sable pour forger une épée de sable massive, il se transforme dans sa forme osseuse, une position puissante conçue pour le combat en un contre plusieurs ».

Quant à son scénario, Loulan: The Cursed Sand se veut inspiré par la découverte archéologique de la Princesse de Xiaohe, ce qui explique pourquoi le jeu prend place vers l’ancienne Route de la Soie, dans l’Ouest reculé de la Chine. « Nous avons réimaginé les paysages iconiques de l’Ouest lointain à travers un point de vue fantastique, allant de vastes déserts à des rivières de sable » précise d’ailleurs Huai à ce sujet. Et une chose est sûre : il n’en fallait pas plus pour attirer l’attention des joueurs, qui sont déjà nombreux à avoir été séduits par la proposition.

Un studio composé de grands talents

Il faut dire aussi qu’en dehors de son cadre et de son gameplay très prometteurs, Loulan: The Cursed Sand peut compter sur une équipe de choc. « Loulan est soutenu par Sony Interactive Entertainment à travers le China Hero Project » révèle le directeur du jeu, avant d’ajouter : « Notre équipe principale est composée de joueurs vétérans nés dans les années 80 et 90. Nous avons grandi en jouant à des jeux d’action, et avons été grandement inspirés par des classiques tels que le premier God of War, ainsi que par les jeux d’action d’arcade ».

On comprend donc tout de suite mieux pourquoi Loulan: The Cursed Sand rappelle une licence comme God of War à bien des égards, même si l’on se rapproche alors davantage des débuts de la franchise que des derniers épisodes comme God of War (2018) et God of War Ragnarök. D’ailleurs, comme le précise Huai, ChillyRoom est aujourd’hui composé d’anciens développeurs de Santa Monica Studio, FromSoftware et PlatinumGames, ce qui explique aussi pourquoi une forte identité se dégage déjà de ce nouveau projet.

« Avec [Loulan: The Cursed Sand], nous cherchons à donner vie au magnifique et énigmatique ancien Loulan à travers une vue du dessus rétro. Notre but est de mélanger un combat arcade et une innovation de gameplay moderne, comme avec l’interaction unique entre le protagoniste et son épée de sable. Nous espérons vraiment que les joueurs apprécieront cette expérience » conclut alors le créateur du jeu dans les colonnes du PlayStation Blog. Pour ce qui est de la date de sortie, en revanche, il faudra pour l’instant se contenter d’un vague « prochainement ».

Source : PlayStation Blog