God of War est une licence ultra appréciée des fans, et justement, elle pourrait bien refaire parler d’elle très bientôt. De quoi ravir la majorité des joueurs PlayStation !

On le sait, un State of Play aura lieu cette semaine, ce mercredi 12 février à 23h00. Comme toujours, cet événement sera l’occasion de dévoiler de belles annonces. Les joueurs PlayStation attendent avec impatience des nouvelles de la licence God of War. Et il se pourrait bien que leur vœu soit exaucé…

God of War pour le State of Play ?

Une rumeur circule et pourrait bien enflammer la communauté PlayStation. La trilogie originale de God of War, qui a marqué toute une génération de joueurs, pourrait bientôt faire son grand retour avec un remaster. Et selon certaines sources, l’annonce pourrait arriver plus tôt que prévu, peut-être même lors du State of Play de cette semaine.

Avant d’affronter les dieux nordiques aux côtés d’Atreus, Kratos s’était d’abord taillé une réputation sanglante dans la Grèce antique. De GoW (2005) à God of War 3 (2010), la trilogie a posé les bases du hack’n’slash moderne avec ses combats nerveux, ses énigmes et son ambiance mythologique sombre et brutale.

Le problème, c’est que ces jeux sont devenus difficilement accessibles aujourd’hui. À part God of War III Remastered, disponible sur PS4 et PS5, les premiers opus n’ont jamais été réédités depuis l’ère PS3. Les joueurs qui veulent revivre cette épopée doivent se tourner vers d’anciennes consoles… ou attendre un éventuel remaster.

© Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment

Une annonce imminente ?

D’après un insider connu sous le nom de Feeling-Examination6, ce remaster pourrait être dévoilé très bientôt. Cet utilisateur a déjà prouvé sa fiabilité par le passé, en révélant notamment la sortie du jeu Hell is Us avant son annonce officielle. Il affirme aujourd’hui que la trilogie grecque de God of War serait sur le point d’être révélée, possiblement lors du State of Play de Sony cette semaine.

Si cela se confirme, l’occasion serait parfaite. La franchise fête ses 20 ans cette année, et Sony pourrait profiter de cet anniversaire pour faire plaisir aux fans. Une version modernisée de ces classiques permettrait aussi de combler l’attente avant un nouvel opus.

Parallèlement à cette rumeur, certaines sources affirment que Santa Monica Studio plancherait sur un nouvel épisode. Plusieurs indices laissent entendre que Kratos pourrait explorer une toute nouvelle mythologie, cette fois égyptienne. Une idée qui avait déjà été envisagée avant le passage à la mythologie nordique.

Source : Feeling-Examination6