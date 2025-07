Ça continue de s'échapper depuis Santa Monica Studio. Comptant parmi les fleurons de PlayStation, le studio californien a su marquer un grand coup en renouvelant considérablement sa licence God of War avec un soft-reboot conduit par Cory Barlog en 2018. Il se pourrait bien que l'homme frappe de nouveau en surprenant les fans si on en croit les fuites.

God of War n'a pas dit son dernier mot

Depuis 20 ans, les équipes de Santa Monica Studio concentrent le plus gros de leurs efforts sur la saga God of War. Mais, après avoir exploré l'histoire de Kratos en long, en large et en travers sur le territoire grec, elles ont enfin décidé à le faire voyager dans des contrées bien plus fraiches. Ainsi, en 2018, le cycle nordique de la licence a entraîné un changement de paradigme considérable pour la licence. Et si ce n'était là que le début ?

De fait, on sait que Santa Monica planche sur une nouvelle production depuis la sortie de God of War Ragnarök en 2022. Cependant, le mystère reste encore entier autour du futur bébé du studio. Plus que cela encore, c'est la nouvelle création de Cory Barlog, père du reboot des aventures de Kratos, qui interroge.

Cory Barlog.

Selon Jason Schreier, le jeu de Barlog serait le prochain gros titre à sortir des fourneaux de Santa Monica Studio. Mais de quoi pourrait-il s'agir ? Des rumeurs avaient autrefois évoqué un jeu de science-fiction. Mais pour le journaliste, il n'en serait bien. Ces rumeurs seraient même « absurdes », dit-il. On serait en fait bien plus proche d'un nouveau God of War :

Je dirais qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle licence, mais que ça pourrait en donner l'impression. Jason Schreier, répondant aux internautes sur Resetera.

Ces déclarations devrait rassurer les fans de God of War à plus d'un titre. D'une part, la licence ne connaîtrait donc pas de pause chez Santa Monica pour laisser la place à une nouvelle licence. D'autre part, cela veut aussi dire que la saga aurait encore la possibilité de se renouveler. Ce nouveau projet ne serait-il pas le fameux metroidvania mettant en scène Deimos, le frère de Kratos, qui a leaké dernièrement ? Tout est encore à confirmer, mais la curiosté grimpe !