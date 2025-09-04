Cela semble de plus en plus se confirmer : God of War n’a pas encore dit son dernier. D’ailleurs, la franchise de Santa Monica nous réserverait bien des surprises à l’avenir.

Depuis la sortie de God of War Ragnarök en 2022, Santa Monica Studio a fait preuve d’une grande discrétion. Certes, nous avons eu droit à une chouette extension surprise pour le jeu en fin d’année 2023, mais depuis ? Plus rien. Il faut dire aussi que le studio doit désormais prendre le temps de travailler sur son prochain projet, que les joueurs sont d’ores et déjà impatients de découvrir. Un projet qui a fait l’objet de nombreuses rumeurs au cours des derniers mois, mais que tout semble aujourd’hui encore ramener… à God of War.

God of War n’a visiblement pas dit son dernier mot

En effet, si des bruits de couloir évoquent depuis des années l’idée que Cory Barlog pourrait être en train de préparer une nouvelle licence de science-fiction, plus le temps passe, et plus cette idée s’étiole. En juillet dernier, le très bien informé Jason Schreier n’hésitait d’ailleurs pas à qualifier ces rumeurs d’« absurdes », en sous-entendant à la place que ce nouveau projet, à défaut d’être une nouvelle licence, « pourrait en donner l’impression ». Faut-il s’attendre, donc, à un nouveau soft-reboot de God of War dans la veine de celui opéré en 2018 ? Possible.

D’autant qu’aujourd’hui, un son de cloche plus ou moins similaire se retrouve chez une autre source tout aussi bien informée : Tom Henderson. « Insider Gaming a appris de source sûre qu’une nouvelle entrée majeure [de God of War] est en préparation », nous apprend en effet le journaliste au détour d’un article sur un futur State of Play. En sachant que dans le même temps, de nombreuses rumeurs parlent également avec insistance d’un autre jeu prenant la forme d’un metroidvania, dont l’annonce serait plus ou moins imminente.

© Sony Interactive Entertainment / Santa Monica Studio

De fait, si tout cela est vrai, tout semble donc laisser penser que Santa Monica est encore loin d’en avoir terminé avec God of War. Cela veut-il dire pour autant qu’aucune nouvelle licence n’est en préparation ? On l’ignore. Car mine de rien, certaines offres d’emploi partagées par le studio ne semblaient pas fermer la porte à cette idée. Mais en même temps, s’il y a bien une chose à retenir des deux derniers jeux de la franchise, c’est que les créateurs de Kratos ont plus d’un tour dans leur sac. Alors oui, God of War reviendra. Mais sous quelle forme ? Affaire à suivre…

Source : Insider Gaming