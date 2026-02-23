On sait que PlayStation et Santa Monica ont de nombreux plans autour de God of War. D'une part, le récent State of Play a officialisé qu'un Remake de la trilogie originale est en développement, et le metroidvania Sons of Sparta a eu droit à un shadowdrop pour nous faire patienter. En parallèle de cela, de nombreuses rumeurs tendent à indiquer qu'une suite de Ragnarök est également à l'étude. Or, un dataminer a récemment découvert de potentiels indices à son égard justement dans les fichiers du précédent jeu en compagnie de Kratos et Atreus.

La suite des aventures de God of War bien cachée par les dieux depuis tout ce temps ?

On parle depuis un certain temps d'une suite à God of War Ragnarök, mais des fichiers de jeu récemment découverts pourraient bien dévoiler les grandes lignes de l'histoire du prochain opus. Ragnarök, qui place son intrigue au sein de la mythologie nordique, reste à ce jour le point final chronologique de la franchise. Sons of Sparta, le metroidvania sorti récemment, nous ramène de son côté à l'enfance de Kratos en Grèce pour préparer les joueurs à la trilogie Remake à venir. Des dialogues inutilisés, présents dans Ragnarök, semblent en revanche confirmer les rumeurs selon lesquelles le prochain épisode de la série explorera le panthéon de l'Égypte antique.

Les scènes en question nous proviennent de découvertes par l'utilisateur Reddit TheMorse_, qui révèlent des conversations qui semblent préparer l'arrivée de Kratos et Atreus en Égypte. L'indice le plus évident est le compagnon de voyage d'Atreus, un personnage nommé Mau, qui pourrait être le dieu chat de la mythologie égyptienne, une forme prise par le dieu soleil Râ. Athéna apparaît également dans les fichiers, suggérant la poursuite de l'histoire principale. Une découverte similaire avait pour rappel été faite dans les fichiers de God of War (2018), qui contenaient le début de Ragnarök, renforçant l'hypothèse que l'introduction du prochain jeu a été retrouvée.

Cette découverte est peut-être la preuve la plus concrète à ce jour que God of War se déroulera ensuite en Égypte, même si ce cadre était pressenti depuis un certain temps. Il convient toutefois de prendre tout cela avec de prudentes pincettes en attendant des confirmations officielles de la part de Sony et Santa Monica Studios, qui travaillerait pour rappel également sur un jeu quant à lui issu d'une nouvelle licence originale et a priori futuriste.

Source : TheMorse_ sur Reddit