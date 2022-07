Vous reprendrez bien un peu de God of War Ragnarok ? Au cœur de l'actualité toute la semaine, l’exclusivité PS5 continue son teasing de façon plus agressive.

Toujours pas d'annonce autour de la date de sortie de God of War Ragnarok, mais cela n’empêche pas Cory Barlog d’hyper à son tour les fans. Alors que tout le monde s’attendait à avoir des nouvelles du jeu cette semaine, le producteur vient ajouter son grain de sel.

Cory Barlog tease God of War Ragnarok

Il n’y a pas eu d’annonce cette semaine, mais quelque chose se trame. Cory Barlog avait annoncé la couleur pour calmer les ardeurs des fans, le jeu se montrera quand les développeurs sont prêts. Et si ce n’était pas cette semaine, ce sera visiblement pour très bientôt. « (Le) Ragnarok arrive motherf*ckers » a tweeté le producteur ce samedi 2 juillet. Un simple message qui évoque aussi bien le titre du jeu que la fin du monde prophétique de la mythologie, qui a évidemment enflammé les réseaux sociaux instantanément avec plus de 30 000 likes rien que sur ce tweet.

Malgré le harcèlement dont les développeurs sont victimes, notamment avec des fans qui envoient des photos de leurs pénis contre la date de sortie, le studio ne semble pas vouloir calmer les ardeurs des fans, même s’il a recadré les plus toxiques. C’est justement cette information qui devrait annoncée avec un aperçu des éditions collectors de God of War Ragnarok, dont on connaît déjà le contenu grâce à un leak. Espérons que Santa Monica Studio nous gâte tout de même avec un peu de gameplay et une bande-annonce en attendant un éventuel State of Play ou une apparition au PlayStation Showcase.