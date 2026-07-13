Voilà maintenant un peu plus d’un mois que God of War Laufey a été annoncé par Santa Monica Studio à l’occasion du dernier State of Play, et que les joueurs n’attendent qu’une seule chose : connaître la date de sortie du jeu. En effet, outre l’impatience de pouvoir poser les mains sur le titre PS5, dont la sortie est annoncée pour « bientôt » par PlayStation, l’inquiétude de savoir s’il sortira à temps pour avoir droit à une version physique plane désormais naturellement au-dessus de la communauté. Mais que les joueurs se rassurent : ce sera bel et bien le cas.

God of War Laufey confirme sa sortie au format physique

En marge de l’annonce de la présence de God of War Laufey au San Diego Comic Con le 24 juillet prochain, Santa Monica a en effet pris la parole sur ses réseaux sociaux afin de « confirmer que God of War Laufey sera disponible sur disque ». Une excellente nouvelle pour les défenseurs du format physique, donc, qui militent depuis bientôt deux semaines pour que PlayStation revienne sur sa décision d’abandonner le marché physique à l’horizon 2028. D’autant plus que pour les fans, cette annonce nous en révèle un petit peu plus qu’il n’y paraît.

Car outre le fait de confirmer que God of War Laufey échappera au triste sort des futures exclusivités PlayStation à venir après le mois de janvier 2028, cela nous confirme également que le titre de Santa Monica sortira avant cette date, soit d’ici fin 2027 au plus tard. Et même si cela n’est pas vraiment une surprise au vu de la communication autour du jeu – mais aussi de certaines rumeurs, cela reste malgré tout une belle façon de resserrer la fenêtre de sortie de ce dernier, qui n’a toujours pas été précisée par le studio à l’heure où sont écrites ces lignes.

Mais qui sait, peut-être aura-t-on la chance d’en apprendre plus à ce sujet dès le 24 juillet prochain, lors du panel dédié à God of War Laufey au San Diego Comic Con ? Pour rappel, l’événement, qui durera environ une heure, invitera les joueurs à se plonger dans les coulisses de développement du jeu en compagnie de plusieurs membres de l’équipe, à savoir Ariel Lawrence (directrice) et Cory Barlog (directeur créatif) ; aux côtés de Deborah Ann Woll (Faye), Christopher Judge (Kratos), Jack Quaid (Phranque) et Perlina Lau (Rue).

La communauté PlayStation ne relâche pas la pression

En attendant, la nouvelle est tout de même accueillie avec un certain soulagement au sein de la communauté PlayStation, qui ne relâche pas le combat pour autant. « Super, maintenant dites à vos boss d’ARRÊTER d’essayer de tuer les jeux physiques », répond par exemple un internaute. « Et God of War Remake ? », s’inquiète un autre de son côté. Car malheureusement, il y a fort à parier que God of War Laufey soit le dernier à bénéficier d’une version physique. « J’imagine que ce sera le dernier God of War que j’achèterai », écrit alors tristement l’un des joueurs.

Source : Santa Monica Studio