Ce mardi, après plusieurs mois de rumeurs et de fuites en tout genre, Santa Monica Studio officialisait en grande pompe God of War Laufey, à l’occasion du dernier State of Play. Pendant plus de vingt minutes, nous avons ainsi pu découvrir les premières images de gameplay de ce nouvel opus, qui mettra en scène Faye, femme décédée de Kratos dans la mythologie nordique. Et si l’absence du dieu grec a naturellement de quoi perturber de nombreux fans, le studio se veut néanmoins rassurant en confirmant que ce dernier n’a pas encore dit son dernier mot.

Kratos reviendra, les créateurs de God of War Laufey le certifient

En effet, en dépit d’une conférence déjà extrêmement généreuse concernant God of War Laufey, le fait est que le State of Play n’était que le début pour Santa Monica, qui multiplie depuis les prises de parole au sujet du jeu. Dans la foulée de l’événement de PlayStation, nous avons ainsi par exemple eu droit à une longue vidéo interview mettant en scène Cory Barlog, directeur créatif du studio, et Arial Lawrence, réalisatrice du jeu, discutant des coulisses de production de ce nouvel opus. L’occasion pour eux, alors, d’aborder le sujet épineux de l’absence de Kratos.

Car ce futur jeu ne sera peut-être pas un spin-off contrairement à ce que l’on pouvait penser, mais cela ne veut pas dire pour autant que les joueurs doivent faire leurs adieux au héros emblématique de la franchise. « Il y aura toujours des jeux sur Kratos, cela nous réjouit énormément » assure en effet le réalisateur de God of War 2 et God of War (2018). À Lawrence, ensuite, d’ajouter dans la foulée : « Nous ne pouvons pas ne pas raconter d’histoires à propos de ce grand gaillard ». Car après tout : « Kratos est le God of War », renchérit Santa Monica sur X.

« Nous avons beaucoup d’autres histoires à raconter avec lui ». Mais pour l’instant, place donc à God of War Laufey, un nouveau titre qui se déroulera en parallèle des aventures de Kratos dans les deux derniers volets, et qui promet là encore de nous faire vivre des aventures aussi épiques qu’extraordinaires. « Nous sommes ravis d’emmener les fans dans un voyage au-delà de la mort des dieux en compagnie de Faye, et nous espérons que vous serez de la partie ! », conclut le compte officiel du studio. Reste juste à découvrir quand il sortira. Rendez-vous en 2027 ?

Source : Santa Monica Studio