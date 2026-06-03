Après l'annonce du nouveau God of War, les premiers détails commencent à se faire connaître. Ainsi, on se rend compte que la licence va faire revenir une mécanique disparue depuis le reboot.

Hier soir, nous assistions en direct au grand reveal de God of War Laufey. Après des années de rumeurs, le nouveau jeu de Cory Barlog est donc bien un jeu dans l'univers qui a vu naître Kratos. Ce nouvel épisode se concentrera cependant sur un autre personnage : sa deuxième femme, Faye. Même si le dispositif rappelle celui des derniers volets, cette protagoniste va faire revenir une fonctionnalité que les fans regrettaient depuis 12 ans déjà.

God of War Laufey se la joue à l'ancienne pour le plaisir des fans

Licence phare de la PS2, God of War nous plongeait alors dans les sandales de Kratos pour une aventure mythologique violente et épique. À l'époque, l'aventure se déroulait en Grèce. Puis, désireux de se renouveler, le studio Santa Monica a opéré un rafraîchissement totale en démarrant une nouvelle saga en territoire nordique.

En ouvrant une nouvelle ère pour God of War, Santa Monica a aussi complètement changé d'approche pour le gameplay et la mise en scène. L'épisode de 2018 introduisait un dispositif en plan séquence, avec une caméra à la troisième personne très proche de Kratos. Ce dernier, quant à lui, s'équipait d'une nouvelle arme et adoptait de nouvelles techniques de combat... qui l'ont cloué au sol.

Ce dernier point avait laissait une impression mitigée à bien des fans, tant l'ADN de la licence était flexible et aérien sur PS2. Kratos pouvait sauter et enchaîner des combos dans les airs. Depuis 2018, même Ragnarok n'a pas réintroduit cet aspect. Mais il en sera bientôt autrement avec God of War Laufey. La présentation de gameplay nous a en effet montré une Faye capable de s'élancer en hauteur pour asséner des coups à ses ennemis, rappelant de bons souvenirs.

La dernière fois que Kratos pouvait sauter de cette manière, c'était en 2013 dans GoW Ascension. Santa Monica ravive donc ici l'expérience des joueurs d'antan qui s'enthousiasme déjà à la vue d'un gameplay qui paraît déjà « plus rapide, plus fluide »1. Et graphiquement, God of War Laufey en même déjà plein la vue. Sur les réseaux sociaux, certains internautes le disent, « ça a vraiment l'air INCROYABLE »2.