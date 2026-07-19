De toutes les annonces auxquelles nous avons eu droit à l’occasion du Summer Game Fest 2026, l’une de celles ayant suscité le plus de réactions reste sans aucun doute celle de God of War Laufey. Dévoilé en conclusion du State of Play, le prochain titre de Santa Moncia Studio a en effet beaucoup surpris les joueurs dans le sens où pour la première fois de son histoire, Kratos laissera ici la place à une nouvelle protagoniste : Faye. Un choix qui a malheureusement donné lieu à de nombreuses réactions misogynes, dont se fiche toutefois totalement l’interprète du personnage.

L’actrice de Faye s’exprime sur les réactions misogynes des joueurs

Si vous traînez un tant soit peu sur les réseaux sociaux, vous n’avez assurément pas pu passer à côté des milliers de commentaires désobligeants qui ont suivi l’annonce de God of War Laufey. Accusations de wokisme à l’encontre de Santa Monica, insultes envers l’équipe de développement, montages vidéos honteusement sexistes réalisés à l’IA, on peut dire que beaucoup n’y sont pas allés de main morte avec leur bêtise. Heureusement, Deborah Ann Woll, qui incarne Faye dans le jeu, assure être bien au-dessus de tout cela.

Interrogée à ce sujet à l’occasion de la Florida Supercon qui s’est tenue du 9 au 11 juillet dernier, l’actrice, notamment connue pour son rôle de Karen Page dans la série Daredevil, a révélé ne pas être plus affectée que cela par les messages des détracteurs de God of War Laufey. « Honnêtement, je pensais que ça allait beaucoup plus me toucher », confie-t-elle à ce sujet dans une vidéo de la TikTokeuse quinnphobic. « Mais d’une part, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, ce qui m’aide, et d’autre part, je ne sais pas, ça ne m’atteint absolument pas ».

https://www.tiktok.com/@quinnphobic/video/7662451619644181774

Sa confiance pour God of War Laufey est totale

Et la raison à cela est très simple : « Tout simplement parce que je sais que [le jeu] est génial », assure sans détour l’héroïne de God of War Laufey. « Genre, c’est ok si ce n’est pas votre tasse de thé, mais il n’y a aucun monde où c’est mauvais ». Ce qui est, il faut le dire, une excellente manière de réagir à la stupidité de certains propos. Pour le reste, l’histoire nous dira ce qu’il en est vraiment. En attendant, Santa Monica nous donne rendez-vous « bientôt » pour la sortie du jeu, qui refera parler de lui dès le 24 juillet prochain à l’occasion du San Diego Comic Con.

Source : TikTok