Le bal des conférences du Summer Game Fest est peut-être d’ores et déjà derrière nous, mais certains jeux n’ont pas encore fini de faire parler d’eux. Parmi eux : God of War Laufey, qui bénéficie d’une communication particulièrement intense sur les réseaux sociaux, au point même de se faire plus présent qu’un certain Marvel’s Wolverine supposé sortir avant lui. Mais il faut dire que Santa Monica Studio a bien du mal à cacher son excitation à l’idée de pouvoir enfin parler de ce projet, qui est dans les tuyaux depuis bien longtemps qu’on ne l’imagine.

À l’occasion d’une interview accordée à GameSpot il y a deux semaines, Ariel Lawrence, réalisatrice de God of War Laufey, révélait en effet que l’idée de ce jeu trottait dans la tête de Cory Barlog depuis déjà dix ans. Pour preuve : dès 2018, alors qu’il s’occupait de caster l’actrice Deborah Ann Woll dans le rôle de Faye pour God of War Ragnarök, le créateur de la saga nordique aurait déjà évoqué avec elle ce futur projet, dont elle a dû « garder [le] secret » dans les années qui ont suivi. Une anecdote sur laquelle elle est personnellement revenue très récemment.

« Il m’en a parlé en 2018, mais ils étaient déjà au courant avant ça » a notamment confié Ann Woll auprès de CGMagazine. « C’est dingue. Quand Cory m’a appelé pour parler de faire Ragnarök et me montrer le jeu de 2018, il avait déjà une affiche pour God of War Laufey sur laquelle figuraient mon personnage et un cube. Un cube qui est là depuis le tout début. Il fait partie intégrante du lore ». De quoi appuyer, une fois de plus, l’idée que ce jeu n’est pas sorti de nulle part, et qu’il a en réalité longuement été réfléchi et préparé par Santa Monica.

© SIE / Santa Monica Studio.

Une extension de l’univers de la franchise

« Tous ces mystères, ces petits indices, ces pistes, ces questions, ces idées qui vous trottent dans la tête et qui viennent de cette saga nordique, nous allons répondre à bon nombre d’entre elles ; ou nous allons les approfondir » assure d’ailleurs l’héroïne de God of War Laufey pour l’occasion. « Vous aurez ainsi l’impression d’en savoir davantage sur l’histoire. Cela permettra de continuer à approfondir ce que nous avons déjà appris ». Car c’est précisément cela, l’objectif du studio avec ce jeu : donner encore plus de profondeur à l’univers de God of War, au-delà de Kratos et Atreus.

Cela veut-il dire que ces derniers sont amenés à perdre de l’importance dans les années à venir ? Absolument pas, certifie Ann Woll, confirmant ainsi ce que Lawrence et Barlog ont déjà assuré lors de précédentes interviews. « Mais nous allons consacrer un peu de temps et d’énergie à développer cet univers et à montrer clairement que nous misons pleinement sur l’univers de God of War », ajoute-t-elle. « Nous voulons que ce soit énorme. Nous voulons que vous ayez l’impression qu’il existe tout un univers encore inexploré. Et ce n’est que le début ».

Cela ne fait que commencer

Voilà qui s’annonce extrêmement prometteur pour l’avenir de God of War, qui suscitait naturellement de nombreuses interrogations depuis la sortie de Ragnarök en 2022. Mais entre la sortie surprise de Sons of Sparta en février dernier, l’annonce de God of War Laufey qui pourrait arriver bien plus vite qu’on ne l’imagine, et le remake de la trilogie grecque lui aussi en préparation ; l’univers de Santa Monica n’a décemment pas fini de faire parler de lui. Et au vu de la qualité de tous leurs jeux, on ne va clairement pas s’en plaindre.

Source : CGMagazine