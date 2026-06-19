Après son annonce surprise au Summer Game Fest 2026, beaucoup de questions entourent évidemment le futur God of War Laufey. Mais on pourrait déjà avoir une idée de la fenêtre de sortie.

On se doutait bien qu'un nouveau God of War était en préparation. Cependant, personne ne s'attendait à ce que Santa Monica Studio délaisse Kratos au profit d'un autre personnage. C'est pourtant le pari de God of War Laufey, une aventure centrée sur Faye, la deuxième femme du héros mythique. Tout juste présentée, elle pourrait bien créer la surprise plus tôt qu'on ne le croit. En tout cas, c'est l'impression que donne PlayStation.

PlayStation assure déjà la promotion de sa prochaine exclusivité

Parmi les licences les plus emblématiques de PlayStation, on ne peut pas passer à côté de God of War. Véritable vitrine depuis plus de 20 ans, le beat'em up a su se réinventer à l'ère PS4 avec un soft-reboot qui a fait passer la licence dans l'ère des jeux narratifs. Et Santa Monica ne compte pas s'arrêter en si bon chemin comme le prouve le futur Laufey.

PlayStation met en tout cas le paquet pour mettre en avant sa future exclusivité. Après une annonce surprise et spectaculaire au Summer Game Fest 2026, l'éditeur vous encourage déjà à ajouter God of War Laufey à votre liste de souhait sur son store, notamment via sa newsletter. Or, en recevant celle du mercredi 17 juin dernier, il ne nous a pas échappé que le jeu sortirait « bientôt sur consoles PlayStation 5 » ainsi qu'il est écrit. Une surprise pour l'année prochaine ?

Capture d'écran de la newsletter PlayStation du 17 juin 2026. © Gameblog.

God of War Laufey sortira-t-il en 2027 ?

PlayStation pourrait bien nous indiquer déjà que God of War Laufey sera sa prochaine exclusivité annuelle. Depuis quelques années chez Sony, la roadmap est bien rodée. L'éditeur met un point d'honneur à mettre en lumière une grosse production first-party et orientée solo à chaque fin d'année :

2023 : Marvel's Spider-Man 2

2024 : Astro Bot

2025 : Ghost of Yotei

2026 : Marvel's Wolverine

2027 : God of War Laufey ?

Puisqu'il est précisé que GoW Laufey arrivera « bientôt » et qu'on peut déjà le whishlister, PlayStation prépare donc déjà le terrain activement. À titre de comparaison, Intergalactic The Heretic Prophet, le prochain jeu de Naughty Dog, a été annoncé en 2024 mais n'a pas encore eu droit à sa newsletter dédiée et ne peut pas être ajouté la liste de souhait. Or, aucune exclu PlayStation ne semble aussi prêt d'une sortie pour 2027 que le futur Santa Monica.