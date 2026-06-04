À peine présenté lors du dernier State of Play, God of War Laufey fait déjà les frais de leaks qui présagent des surprises proprement mythiques pour l'épouse de Kratos.

Clou du spectacle du dernier State of Play avec pas moins de 20 minutes de présentation, God of War Laufey entend nous emporter dans le voyage de l'épouse de Kratos dans le monde fantastique des êtres mythiques défunts. Cela offre l'opportunité à Santa Monica de se permettre toutes les folies, comme mélanger les panthéons de différentes régions du globe, d'ajouter des... cubes et rubans en guise de compagnon, tout cela pour accompagner Faye dans son périple pour tâcher de retrouver Kratos et Atreus. Si l'on en croit divers leaks notamment rapportés par MP1st, on risque d'y croiser des noms assez légendaires et des références aux précédents jeux de la divine franchise de PlayStation. Cela risque toutefois de SPOILER divers éléments potentiels de l'intrigue. N'allez donc pas plus loin si vous souhaitez vous garder la surprise.

Un cocktail explosif de dieux et de légendes à prévoir dans God of War Laufey

En réalité, de nombreux éléments de God of War Laufey avaient leaké bien avant sa récente présentation, et ce même depuis 2023. Au fil du temps, ces leaks préliminaires ont gagné en précision. Après avoir eu droit à un premier aperçu du prochain jeu de Santa Monica, la plupart d'entre eux prennent en tout cas de plus en plus de sens. Ceux-ci faisaient en effet état de deux personnages jouables : en plus de Faye, la femme de Kratos, Tyr, le dieu de la guerre nordique, serait également jouable.

Les leaks précédant la présentation officielle de God of War Laufey faisaient autrement état de la présence de différentes mythologies, comme on a pu le constater, en évoquant notamment les panthéons chinois, japonais et mayen, en plus de Begtse, dieu de la guerre mongol et Sekhmet, son homologue égyptien qu'on a vu en jeu ; mais aussi des êtres légendaires.

Ces leaks précoces de God of War Laufey évoquaient en effet déjà avant l'heure l'existence du fameux « cube gélatineux » qu'on connaît pour l'heure sous le nom de Phranque, ainsi que d'une épée qui pourrait être Merlin. Il se peut toutefois que l'épée en question soit en réalité Excalibur, et que ce curieux compagnon cubique ne soit nul autre que le légendaire Enchanteur lui-même.

Naturellement, malgré une certaine précision des leaks en question, il convient d'attendre d'attendre des détails plus officiels autour de God of War Laufey, qui ne dispose pas encore d'une date de sortie, mais qui devrait arriver en principe d'ici à 2028, exclusivement sur PS5.

Source : MP1st